“Pazzi di voi”, il Bologna fa sognare i tifosi

Bologna, 18 dicembre 2023 - Un Bologna che studia, lotta e vince. I tifosi rossoblù sono estasiati e credono nel sogno Europa.

Dopo la vittoria di ieri al Dall'Ara contro la Roma, l'entusiasmo non intende placarsi e sostenitori del club festeggiano ancora al Bar Sorriso, nel cuore della Bolognina, in via di Corticella, dove tutto ruota attorno alla squadra di calcio.

I sostenitori del Bologna festeggiano al Bar Sorriso, nel cuore della Bolognina (FotoSchicchi)

"Un'emozione grandissima - dice Franco Lagone, il titolare -. Da anni aspettavamo una situazione del genere, quindi siamo tutti euforici e carichi. Lo scenario è quello che conosciamo tutti: forza Bologna". E ripercorrendo la giocata di ieri, "ho visto una squadra che in campo, con il portiere Ravaglia, che aspetto al bar con la maglia, ha giocato come deve e sa fare. Mi dispiace per la Roma, ma non ha capito proprio niente", aggiunge Franco. Il pensiero va a Mihajlovic. "Voglio bene alla sua famiglia e il mio pensiero è per lui - conclude il barista -. Ho avuto piacere di conoscerlo personalmente".

Il tifoso Angelo Bonfiglioli è ancora incredulo del quarto posto in classifica. "Ieri è stata una bellissima partita, giocata molto bene - commenta Bonfiglioli -. Abbiamo incontrato un avversario cattivo, con un arbitraggio non molto favorevole. Ma alla fine è venuto fuori il nostro gioco, accompagnato dalla nostra voglia di vincere, per i tifosi e per Sinisa. Siamo felici e contenti".

"Non credo ancora al quarto posto in classifica - ammette Angelo -. Sono stupefatto e sorpreso. La felicità è condivisa anche con la società". Il sogno Europa è sempre più vicino. "Il Bologna deve continuare a giocare così, credendo in sé stesso. Non so se si possa realizzare l'entrata in Champions, ma sono convinto, intanto, del fatto che farà un ottimo campionato".

L'emozione è condivisa anche da Marina Sprincean, sostenitrice del team e barista al Sorriso. "Ho seguito la partita e ogni volta che questa squadra gioca, mi viene voglia di andare allo stadio - racconta Marina -. I ragazzi sono bravissimi ora: sono molto affiatati tra di loro, rappresentano una vera squadra. E l'allenatore Motta accompagna questa voglia. È proprio un padre, una figura che ricercano anche nel momento del goal. Mi ricorda Mihajlovic".

"Il Bologna sta facendo impazzire tutti - conclude Raimondo Bonvitelli -. Sono contento per i tifosi, per la società e per la città. E poi ieri è stata una partita sentita anche in famiglia, perché mio figlio tifa Roma e abbiamo vinto noi. Sarebbe ora e un traguardo meritato arrivare in Europa: ai giocatori non manca niente, così come all'allenatore".