Pd, al via il Tosiani bis. In squadra c’è Mazzoni

CronacaPd, al via il Tosiani bis. In squadra c’è Mazzoni
14 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Luigi Tosiani, rieletto segretario Pd regionale lo scorso giugno, ha formato nella giornata di ieri la nuova segreteria, che esordirà oggi alla Festa nazionale dell’unità a Reggio Emilia, dove è attesa anche la segretaria nazionale Elly Schlein. Oltre alla vice con delega allo Sviluppo economico Emma Petitti, tra gli altri sono presenti Stefano Caliandro (Lavoro), Simona Lembi (Programma, Iniziative politiche), e anche l’ex segretaria bolognese del partito Federica Mazzoni (Organizzazione, Legalità e cultura democratica), Matteo Ruggeri (Mobilità, Infrastrutture), sindaco di Casalecchio di Reno, e Jacopo Zanotti (Riforme, professioni, pubblica amministrazione).

