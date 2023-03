Pd: "Caso Bomob, tutele ai lavoratori"

"Come promesso alle lavoratrici e ai lavoratori di Bomob, abbiamo convocato le parti sociali per un ennesimo incontro in commissione, per sapere dello stato di avanzamento delle trattative e per dare il nostro contributo in questa difficile vertenza. C’è un passo in avanti, ma l’obiettivo non è stato ancora raggiunto". C’è ancora distanza tra

Bomob e i suoi lavoratori (sciopero ancora sospeso), i bonifici dei premi 2022 non sono ancora partiti e il Pd, per bocca di Michele Campaniello (capogruppo a Palazzo d’Accursio), fa il punto della situazione. "Lavoriamo affinché

torni un clima di normalizzazione dei rapporti sindacali – spiega Campaniello –, si riaffermi il principio di validità di una clausola sociale che abbiamo avuto inserie come strumento di tutela dei diritti dei lavoratori. Nuovi tavoli? Sarà decisiva la prossima settimana".