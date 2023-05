Pd, cinque nuovi ingressi nella segreteria bolognese Mazzoni: "Ci strutturiamo per essere all’altezza delle sfide"

La segreteria del Pd di Bologna si allarga. Entrano nella squadra guidata dalla segretaria Federica Mazzoni, Lorenzo Cipriani (Partecipazione e innovazione), Davide Dall’Omo (Pianificazione territoriale), Antonella Di Pietro (Terzo settore), Vladimiro Ferri (Rapporti con la coalizione) e Antonio Monachetti (Legalità democratica, lotta alle mafie, sicurezza integrata). Esclusa dalla segreteria Alice Morotti, segretaria dem a Casalecchio, che aveva appoggiato Stefano Bonaccini nella corsa al Nazareno. La delega al Programma passa così a Marilena Pillati, sostenitrice di Elly Schlein, che la somma a quella a Scuola e università.

"Il contributo di chi entra a far parte della segreteria Pd Bologna – afferma Mazzoni – sarà di fondamentale importanza, insieme a tutti gli altri, per rendere il Pd ancora più attento e vicino alle esigenze dei territori, dei cittadini e delle cittadine, e per costruire una nuova visione politica che risponda alle sfide del presente".