Pd compatto su Di Stasi. Lepore: "È l’uomo giusto"

Prove di unità in vista del Congresso. Sciolte le riserve sul candidato a nuovo segretario provinciale, il Pd ora si stringe attorno a Enrico Di Stasi in una strada tracciata verso l’assise che vede invece Luigi Tosiani, segretario regionale uscente, verso un mandato-bis. Incassato già il sostegno dell’area Bonaccini, l’area Schlein plaude al tanto agognato candidato unitario.

"Ho firmato con grande piacere la candidatura Di Stasi – le parole spese ieri dal sindaco Matteo Lepore –: penso sia una persona all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte". Tra Lepore e Di Stasi il rapporto è consolidato, tanto che il secondo, oltre a essere il segretario cittadino uscente, è responsabile della segreteria del sindaco dentro la Città metropolitana e, sempre a Palazzo Malvezzi, si occupa anche di Protezione civile, polizia locale e sicurezza.

L’uomo giusto, assicura Lepore, per un lavoro di sintesi che ha portato a un nome condiviso dopo il "passo di lato" di Federica Mazzoni (che non correrà per il bis). Di Stasi è ritenuto capace, insomma, di unire nuovamente le diverse anime del Pd: "Ci sta riuscendo e lo dobbiamo aiutare tutti", chiude Lepore.

"Il Pd deve essere utile ai cittadini ed è su questo che ci dobbiamo concentrare – commenta a ruota Marilena Pillati, sindaca di San Lazzaro, fino all’ultimo nome alternativo a Di Stasi –. Io sono pronta a fare la mia parte e a continuerò a dare il mio supporto come sempre è stato".

Endorsement a Di Stasi anche da parte di Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa, altra figura vicina a Lepore: "Enrico incarna un profondo senso di appartenenza e dedizione alla nostra comunità politica, un impegno autentico, instancabile e riconosciuto da tutti", argomenta Fabbri. "È la scelta giusta – gli fa eco l’assessore Daniele Ara – per un accordo unitario che, se interpretato al meglio, consente un’agibilità politica importante".

"Auspico la più ampia convergenza sul suo nome a partire dalla base e sono sicuro che, da segretario, Di Stasi saprà lavorare per il bene di tutto il partito", aggiunge Pasquale Rizzo, responsabile Organizzazione.

La finestra valida per il Congresso resta quella dal 29 maggio al 15 giugno: al termine del voto nei circoli verrà formalizzata l’elezione del segretario, dell’assemblea provinciale e della nuova direzione.