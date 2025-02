Pd, congresso a primavera. Mazzoni chiama all’unità. Meogrossi resta in campo

Il congresso Pd si avvicina. La Direzione nazionale dem ha dato il via libera alla finestra in cui organizzare le assise provinciali e regionali, indicata fra il primo aprile e il 30 giugno. Un congresso di primavera (inoltrata), però, pare profilarsi per la Federazione di Bologna e il partito regionale che, stando ai rumors, potrebbero scegliere una data a giugno. La segretaria nazionale Pd, Elly Schlein, carica le truppe: "Dobbiamo valorizzare circoli e federazioni perché siano antenne vitali. Alla finestra per i tanti congressi regionali e provinciali si deve accompagnare a una grande mobilitazione per il tesseramento e sostegno ai referendum su cittadinanza e lavoro alla quale parteciperò in prima persona".

Sotto le Torri, intanto, le grandi manovre sono partite. Lo dimostrano le dichiarazioni dei due candidati in pectore: la segretaria provinciale uscente, Federica Mazzoni, e il suo vice Matteo Meogrossi. La leader dem, come annunciato al Carlino, ribadisce la sua disponibilità a ricandidarsi e non si ferma un attimo tra manifestazioni, incontri e inziative (ieri quella sulla Giustizia con la deputata dem Debora Serracchiani al circolo Murri): "Una sfida collegiale che affrontiamo con grande motivazione per rafforzare il nostro partito ed essere vicini alle persone. Andiamo avanti per battere questa destra al governo e sarò entusiasta di continuare questo percorso all’interno del nostro partito. Continuiamo anche a Bologna in questo lavoro impegnativo, indispensabile e appassionante: insieme per il bene del Pd di Bologna, un Pd sempre più forte e coeso, sempre più nella vita della nostra città e dei nostri territori metropolitani. Ripartiamo uniti".

Un’unità che, al momento, però, si scontra con l’altro nome in campo, quello di Meogrossi, vicino all’area di Andrea De Maria. Fonti ben informate sottolineano che qualche pontiere sia al lavoro per cercare di evitare un congresso di scontro, ma nell’area del deputato De Maria e in quella di Francesco Critelli e Alberto Aitini restano i malumori. Tant’è che Meogrossi pare intenzionato a correre (e contarsi): "La Direzione ha aperto a una primavera di impegno. Saremo impegnati nella campagna referendaria e nel costruire sul territorio il Pd dei prossimi anni, quindi ritengo molto importante che ci sia un confronto su quale idea di partito si intenda presentare alla Bologna metropolitana". Il vicesegretario dem ricorda la sua partecipazione "alle assemblee territoriali sul riordino delle sedi e sento da tante parti il bisogno di capire quale futuro vogliamo costruire. Come sarà il Pd di Bologna che verrà, spetta deciderlo alle iscritte e agli iscritti di questa Federazione e il luogo naturale in cui misurare le proposte e le idee è il congresso".