Pd di Bologna, riecco le divisioni. Analisi del voto (con scintille) alla Direzione dem di martedì

L’unità tanto evocata dopo la vittoria di Michele de Pascale alle Regionali, potrebbe avere vita breve. Almeno dentro al Pd di Bologna che, post-Comunali, aveva avuto più di una fibrillazione, soprattutto in seguito alle divisioni dem mal digerite alle urne di Casalecchio.

Ma non solo. A pesare nei rapporti dem erano state anche le sconfitte ai dolorosi ballottaggi di Castel Maggiore e Pianoro, tant’è che la segretaria provinciale Pd Federica Mazzoni era finita nel mirino. E ad affiancarla, in una sorta di pace armata, erano arrivati i vicesegretari Matteo Meogrossi, vicino ad Andrea De Maria, e Alberto Aitini, dell’ormai ex minoranza dem.

Gli ottimi risultati del Pd alle urne, però, non sono bastati per mantenere la "pax". E martedì alla direzione provinciale dem già si preannunciano scintille. Da quello che trapela, infatti, il tema caldo della serata, l’analisi del voto, rischia di spaccare (di nuovo) il partito, mettendo in evidenza due punti di vista molto diversi tra area Lepore/Schlein e area riformista.

I dati sotto osservazione sono proprio quelli del Pd di Bologna che vengono letti in maniera (quasi) opposta.

Per Mazzoni, infatti, il successo dem sotto le Torri è inequivocabile. In sintesi: "La Federazione bolognese ha trainato il risultato di de Pascale".

Di diverso avviso i riformisti dem, che martedì, dati alla mano, faranno presente alcune ’ombre’, confrontando le percentuali di Bologna con quelle delle altre città. Se, infatti, sotto le Torri il Pd ha conquistato il 42,87%, a Modena e Reggio si è superato il 48; più alto il risultato dem anche a Cesena (47,6%) e Ravenna (44,3%), così come a Forlì (44%). Percentuali che fanno il paio con l’analisi (e la mappa) elaborata da YouTrend che mostra come a Bologna e in alcuni comuni dell’hinterland (Budrio, Medicina e Molinella, ad esempio, ma anche Pianoro, Marzabotto, Monzuno e altri) la coalizione di centrodestra sia cresciuta di più rispetto alle ultime Europee. Se, poi, si fa lo stesso paragone con le Regionali 2020, la tendenza è anche più accentuata.

Confrontando poi, il dato di Bologna città con quasi tutta la provincia, è chiaro (evidenziano alcuni dem) come ’la periferia’ abbia trainato di più del ’centro’, tant’è che i numeri sotto le Torri si avvicinano ai comuni di ultima cintura come Malalbergo e Galliera, governati dal centrodestra.

Raffrontando, invece, le percentuali con i comuni di prima cintura come ad esempio San Lazzaro e Calderara, lo scarto tra la città e l’hinterland arriva fino a dieci punti. Un’analisi certosina che diversi dem stanno facendo, legando queste differenze di voti alla crescita di Alleanza Verdi e sinistra che, solo in città, è riuscita a raccogliere un risultato in doppia cifra, crescendo a discapito del Pd.

Un segno, secondo i dem più critici, di come il Pd bolognese sia troppo appiattito sull’amministrazione di Matteo Lepore che vede, in effetti, la sinistra di Coalizione civica molto influente in diverse scelte comunali.

Per questo, martedì all’assise dem, si confronteranno (e scontreranno) posizioni differenti: tra chi vede ombre nel risultato dem, e chi metterà in evidenza le luci (sottolineando come, al di là delle percentuali del Pd nelle singole città, ciò che fa la differenza sono i numeri assoluti del partito a Bologna, pari a oltre 62mila voti).

Un primo round che s’intreccia, in verità, anche con la composizione della giunta di de Pascale. Toccherà al neogovernatore comporre il risiko e sarà difficile che le dinamiche interne al Pd bolognese (che vedono fronteggiarsi Matteo Lepore e Andrea De Maria) non entrino nella composizione della squadra. Anche perché, non dimentichiamolo, il congresso provinciale (previsto a ottobre 2025) s’intreccerà con molta probabilità con quello regionale, visto che il segretario Luigi Tosiani, secondo i rumors, ha già un piede in giunta o potrebbe ambire a un ruolo da sottosegretario alla presidenza. A oggi, il nome in pole per la sua successione, è quello del reggiano Luca Vecchi.