Pd, Di Stasi (ri)parte dalla base: "La proposta mi è arrivata direttamente da Elly Schlein"

L’era di Enrico Di Stasi nel Pd di Bologna parte tra l’odore di salsiccia della piccola festa dell’Unità del Navile al circolo Nilde Iotti. In questo "luogo del cuore", a pochi passi dal Parco Nord, sede storica delle kermesse del partitone, l’atmosfera per il lancio della candidatura di Di Stasi a segretario provinciale è festosa. Tra militanti e quasi tutto lo stato maggiore del Pd, da Andrea De Maria a Irene Priolo, dai vicesegretari Matteo Meogrossi e Alberto Aitini, dall’ex sindaco Virginio Merola a Francesco Critelli. Poco prima in Comune, un incontro e una rapida stretta di mano con il dem Gianni Cuperlo. Il sindaco Matteo Lepore non c’è, ma sono presenti alcuni suoi assessori. Tra le prime ad arrivare, Federica Mazzoni, segretaria uscente, che dopo sul passo di lato ha dato il là all’accordo sul nome di Di Stasi, e si concede per la foto con chi raccoglierà il suo testimone.

Il futuro segretario inizia il discorso un po’ emozionato, in giacca blu, ma poi resta in camicia, visibilmente a suo agio in mezzo a "tanto della mia storia e della storia del nostro partito". Racconta della segreteria unitaria, "non per forza, ma perché si è scelto di andare in questa direzione". Dice di aver sentito Elly Schlein, "la proposta mi è stata fatta direttamente da lei", e di aver parlato con tutti, Stefano Bonaccini, il sindaco Matteo Lepore, il governatore Michele de Pascale. "Dopo anni di congressi, primarie e campagne elettorali, abbiamo ora una tregua preziosa: usiamola per ripensare la nostra organizzazione e identità" sprona Di Stasi prima di invitare tutti a un brindisi di festeggiamento. Nel suo discorso tocca temi internazionali e nazionali, attacca i tagli del governo Meloni, ricorda la necessità di un partito che guardi a Bologna ma anche alla Città metropolitana.

Non manca un riferimento all’amministrazione di Matteo Lepore e al bilancio di metà mandato del sindaco: "La città vive grandi trasformazioni, i progetti in corso sono ambiziosi, i risultati significativi. Ma i cittadini affrontano disagi legati ai cantieri e ai cambiamenti urbani. Il partito deve tornare a essere un ponte tra istituzioni e cittadinanza". Da qui, affronta il tema spinoso del suo incarico nello staff di Lepore in Città metropolitana dove si occupa di protezione civile e sicurezza, ruolo che secondo alcuni non garantirebbe al partito la necessaria autonomia. Di Stasi rivendica "quindici anni di lavoro nella pubblica amministrazione" e anche la sua conoscenza capillare del territorio metropolitano visto il ruolo. Poi specifica: "Riguardo i miei rapporti con il sindaco, nonostante sia espressione del Pd, il partito ha una sua vita autonoma. Ho, quindi, la tranquillità che sia il Pd che il suo segretario abbiano tutte le capacità per agire in maniera libera". Insomma, "nessuna subalternità", dice, assicurando ‘vita propria’ al Pd. Quindi se per ora manterrà la ‘doppia casacca’, non chiude a riassetti futuri: "La mia vita cambierà, non mi aspettavo di fare il segretario del Pd… Ma ci riorganizzeremo e cercheremo a capire coi vari attori e il sindaco, come sarà meglio fare".

Infine, uno sguardo alla squadra che verrà: "Ci sto pensando, alcuni rimarranno, come i vicesegretari Alberto Aitini e Matteo Meogrossi, ma anche la responsabile Organizzazione Giulia Caciolli". Di sicuro, "costruiremo un partito più aperto, dove la "presenza femminile verrà rafforzata e i Giovani democratici saranno il motore del rinnovamento". Primo passo? La foto con la bandiera a sfondo rosso col simbolo Pd. "È a tiratura limitata...", scherza.