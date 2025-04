Pd e Avs: "Giovani alla Dozza senza attività e con pessimo cibo"

"Una decisione ingiusta e crudele". Questo è il pensiero della delegazione di parlamentari ed eurodeputati Pd e Avs dopo aver visitato i 18 detenuti – arrivati da tutta Italia – della specifica sezione dedicata ai giovani adulti tra i 21 e i 25 anni all’interno della Casa circondariale, nell’ambito di un progetto ministeriale recentemente approvato. Duro è l’intervento del consigliere comunale di Coalizione Civica, Detjon Begaj: "I ragazzi per essere convinti sono stati truffati – racconta –. Tra questi vi è un giovane albanese che ha perso cinque chili in due settimane a causa della scarsità di cibo. Non c’è nessuna attività, le celle sono piccolissime, lo spazio esterno per l’ora d’aria è da 41 bis". Pesa soprattutto l’immersione in "una realtà che per loro non dovrebbe esistere – argomenta il vice capogruppo alla Camera di Avs, Marco Grimaldi –. La scelta del ministero è l’effetto delle politiche effettuate dopo Caivano".

Per questo gli onorevoli del centrosinistra non ci stanno: "Le alternative esistono – attacca Virginio Merola, deputato Pd –. I soldi spesi potevano essere dati alla Regione per la creazione di una comunità per minori". Anche secondo Annalisa Corrado, europarlamentare dem, dalla visita è emersa la "non percorribilità di questa strada". Infatti, adottando questo metodo, il carcere "diventa una vendetta verso chi sbaglia, quando dovrebbe avere una funzione di reinserimento", continua. Dello stesso avviso è la consigliera regionale di Avs, Simona Larghetti: "In questa prigione vengono criminalizzati i destini dei nostri ragazzi". Presenti davanti ai cancelli della Dozza anche il Garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri e quello comunale Antonio Ianniello.

gio. dic.