"La commissione richiama tutta la struttura territoriale a prestare attenzione e a usare un comportamento di maggiore trasparenza nella fase democratica del congresso, dove le regole devono essere uguali per tuttie senza creare vantaggi a nessunoa dei candidati". Inoltre, "la commissione congressuale a seguito delle richieste di chiarimenti emerse nelle scorse settimane in merito all’utilizzo di tessere bianche (non scansionate) riscontra un uso fuori dalla prassi consolidata della federazione. Chiede chiarimenti alla Federazione riguardo alle modalità di distribuzione in particolare ai circoli". Ha scelto una censura con richiamo alla Federzione la commissione di garanzia che ieri sera si è riunita – un tavolo fiume di tre ore – per discutere del ‘caso Imbeni’, ovvero delle 43 cosiddette tessere bianche ‘fantasma’ che secondo gli accusatori – anche una parte della commissione ha chiesto formalmente l’annullamento del risultato della convenzione – hanno reso possibile il voto al congresso Pd di alcune persone non censite dal circolo. Ma lo stesso ‘Imbeni’ si era difeso con un comunicato: è tutto regolare, tutte le tessere bianche erano censite. Ieri la commissione, composta da 15 elementi e presieduta dall’ex parlamentare Donata Lenzi, ha deciso all’unanimità per una dura reprimenda, ma il risultato della convenzione non è stato annullato. "Le 40 persone risultano regolarmente certificate nell’anagrafe degli iscritti – spiega la Lenzi –. Solo tre rinnovi per un problema amministrativo poi risolto non erano stati registrati. Perciò si dà atto alle strutture territoriali di aver lavorato con grande impegno in pochissimi giorni". Non c’è la menzione del circolo Imbeni nel dispositivo della censura: le letture sono due: quello che è successo non doveva succedere, e nelle prossime convenzioni la Federazione vigili che non accada più. Intanto continua in città e provincia il testa a testa tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Il governatore è invece nettamente avanti se il dato diventa nazionale.

pa. ros.