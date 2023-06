Pd e circoli, c’è l’accordo anti-crisi Per le chiusure serve la Direzione

Nessuna decisione sui circoli, anche su una loro eventuale chiusura, verrà presa senza passare dalla Direzione provinciale. E’ il punto di caduta, il compromesso che due sere fa ha scongiurato possibili terremoti all’interno del Pd bolognese, quando una Direzione per parlare di bilancio e gestione degli immobili poteva trasformarsi in una crisi politica. Ma l’accordo ha evitato giorni peggiori, con la segretaria Federica Mazzoni che nella sua relazione ha rassicurato il partito, puntando su un rafforzamento della condivisione a più livelli rispetto alle scelte future (in primis sulla riorganizzazione territoriale delle sedi e dei circoli) che dovranno essere prese. "La responsabilità deve essere condivisa affinché ci sia la possibilità di cambiare restando radicati, in grado di sostenerci economicamente per poter essere liberi di fare politica", questo trapela da fonti vicine alla federazione provinciale.

L’accordo ha ribadito inoltre l’importanza e la centralità della figura del tesoriere Valerio Gualandi, cosa che peraltro era sottolineata in un ordine del giorno che portava la firma sia della minoranza, sia da una fetta della maggioranza che fa riferimento al deputato Andrea De Maria. Si apre quindi ufficialmente una fase nuova, durante la quale però in molti si attendono una vera condivisione delle scelte prese all’interno della Federazione. L’esistenza di quell’odg, poi ritirato e mai votato, rappresenta del resto un fatto politico significativo. La buona notizia poi è sicuramente quella dell’approvazione del bilancio consuntivo 2022 con il 78% (la minoranza si è astenuta), con il conto economico che chiude in attivo. "Si tratta di un risultato mai raggiunto nel recente passato, frutto del duro lavoro e dello sforzo compiuto di quest’ultimo anno – fanno sapere dalla Federazione –. Un sincero ringraziamento al tesoriere Valerio Gualandi e ad Aleardo Benuzzi, responsabile del piano di risanamento"

pa. ros.