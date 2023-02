pd e coalizione civica

Blitz anti-rumore alla conferenza stampa di presentazione dell’accordo tra Ryanair e l’aeroporto. Protagonisti dell’incursione il consigliere comunale del Pd, Claudio Mazzanti, presidente della commissione Mobilità in Comune, e il collega di Coalizione civica, Detjon

Begaj, in cerca di risposte dall’ad della compagnia irlandese, Eddie Wilson. Il tema è quello dei sorvoli notturni che tolgono il sonno ai bolognesi che abitano sotto la fascia di atterraggio e decollo. "Wilson sa che c’è un’ordinanza antirumore che viene sistematicamente violata?", ha chiesto Begaj. Wilson, però, ha respinto le accuse: "Noi siamo una compagnia aerea di professionisti, non infrangiamo le regole. Talvolta le cose succedono, ma noi non lo programmiamo. Se ci sono ritardi e sforamenti, dipendendono dagli enti di controllo".