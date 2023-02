"Pd e giunta in prima linea Gli attacchi della destra? Sono solo fake news"

di Rosalba Carbutti

"Basta polemiche strumentali. La destra si prenda le sue responsabilità". Federica Mazzoni, segretaria provinciale del Pd e presidente del Navile, respinge gli attacchi dell’opposizione sul tema sicurezza. E plaude alla maxi operazione in Bolognina delle forze dell’ordine.

Crede che la destra esageri quando attacca l’amministrazione che non farebbe – a suo dire – abbastanza sul tema sicurezza?

"I controlli in Bolognina dimostrano il contrario. Si tratta di un’operazione che dà il segno della collaborazione interistituzionale, sollecitata anche da me, in quanto presidente del quartiere, più volte. È una collaborazione per il bene di Bologna tra sindaco, polizia locale e forze dell’ordine. Solo chi è sganciato dalla realtà non coglie l’impegno di questa amministrazione sulla sicurezza".

Per la destra è un impegno insufficiente.

"Credo che quando si parla di sicurezza e collaborazione per il bene della comunità si debba essere al di sopra delle parti. L’abbiamo visto anche dall’incontro tra comune, prefettura e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. È il momento che la destra, che tra l’altro governa il Paese, faccia un salto di qualità".

Il piano del Comune che prevede il taglio delle luci e la riduzione dell’intensità dei lampioni è stato bocciato da Fratelli d’Italia che ha lanciato una raccolta firme...

"Dire che il Comune deve fermare la sperimentazione sulle luci perché ci sarà meno sicurezza nei parchi e nelle strade è una fake news. Forse Fd’I non ha capito di che cosa si tratta: un test innovativo che riguarda 13 minuti di spegnimento delle luci al giorno. Montare la polemica su questi 13 minuti è ridicolo".

Il punto è anche la riduzione dell’intensità delle luci dalle 22 in poi...

"È un test. E il sistema d’illuminazione non è ordinario, visto che la stragrande parte delle luci è a led. E con il led si possono abbassare le luci senza avere praticamente un peggioramento dell’illuminazione. Senza contare l’importanza del risparmio energetico, l’abbassamento dell’inquinamento e il risparmio economico, pari a un milione di euro".

Un milione di euro su un bilancio di oltre un miliardo è poca cosa dicono i detrattori...

"Un buon amministratore non può dire che un milione di euro è risibile. E poi c’è l’ecosostenibilità. So che alla destra interessa poco, ma il Pd la prende sul serio con azione concrete".

Da donna non crede, però, che abbassare le luci possa creare timori tra le cittadine, soprattutto dopo gli episodi di violenza?

"Da sempre sono e siamo vicine alle donne. Ho sollecitato segnalazioni per monitorare il test. Faremo assemblee pubbliche, incontreremo cittadini e cittadine. Giovedì (domani, ndr) saremo alla Lunetta Gamberini".

Tonelli, direttore dell’Ascom, ha lanciato un’idea: chioschi e attività nei parchi come deterrente alla criminalità. Che cosa ne pensa?

"Credo sia un’ipotesi da valutare, una strada che si può adottare".