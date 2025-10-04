Pd e sindaco contro i violenti: "Inaccettabile, un’offesa alla città"

Il primo appello, inascoltato, contro le violenze e i disordini delle piazze pro Palestina e pro Flottilla era arrivato già giovedì, poche ore prima che le frange più estremiste mettessero a ferro e fuoco la zona della stazione in una notte di scontri feroci e lunghissimi. Poi, ieri mattina, un’altra presa di posizione forte. Ma a nulla sono valse le parole del sindaco Matteo Lepore – che aveva parlato di "vera e propria guerriglia urbana" da condannare "senza reticenze" in merito al caos di due notti fa –, visti l’occupazione per cinque ore filate di autostrada e tangenziale e, soprattutto, i nuovi ripetuti tafferugli tra gli antagonisti e le forze dell’ordine.

Eppure il sindaco aveva censurato con fermezza e indignazione le violenze che fin da giovedì sera avevano colpito Bologna, città "che non merita di essere devastata e offesa", e invitato tutti i partecipanti al corteo dello sciopero generale di ieri mattina a "prendere le distanze da chi causa violenza e devastazione", considerato che serve "una forte risposta democratica" per evitare che "una grande mobilitazione di popolo per la pace e i diritti umani sia pregiudicata da chi nega nei fatti questi principi con metodi violenti ed eversivi".

Lepore non è rimasto solo, nel Pd e nel centrosinistra, nel condannare le violenze di piazza: tutti, dai deputati ai dirigenti dei dem, oltre a lodare la grande partecipazione alla manifestazione che ha pacificamente invaso la città, hanno ‘scaricato’ le frange più estremiste dei manifestanti e, in particolare, i loro atti violenti.

"Le frange che provocano scontri non rappresentano i contenuti della protesta popolare" aveva messo in chiaro di prima mattina anche l’ex primo cittadino, e deputato dem, Virginio Merola, lanciando contemporaneamente una sfida al governo ("Meloni smetta di aizzare e tentare di ridurre la mobilitazione popolare a un problema di ordine pubblico e riconosca lo Stato palestinese se vuole davvero rappresentare l‘Italia"). Un concetto espresso anche dal collega di aula di Merola, Andrea De Maria, che ha parlato di "una grande partecipazione alle manifestazioni", simbolo di una "occasione straordinaria di democrazia" e condannato "con determinazione e senza ambiguità" gli atti di violenza di questi giorni, che "non devono essere sottovalutati", e che, allo stesso tempo, "non cancellano il grande valore democratico dei tantissimi che manifestano pacificamente".

Enrico Di Stasi, il segretario provinciale del Pd di Bologna, ha salutato la "straordinaria partecipazione di migliaia di persone, tra lavoratori, studenti, attivisti e associazioni", che "testimonia ancora una volta come la nostra città sia capace di farsi voce di pace, giustizia e solidarietà internazionale" condannato "con forza ogni forma di violenza", deplorando "gli scontri e i danneggiamenti che si sono verificati, in particolare, ieri sera (giovedì; ndr). Bologna ha bisogno di piazze aperte, inclusive e pacifiche, non di tensioni che rischiano di oscurare il messaggio fondamentale che la manifestazione voleva portare: chiedere la liberazione della Palestina, la fine del genocidio e portare solidarietà alla Global Sumud Flotilla".

In piazza c’era anche l’assessore regionale Avs Giovanni Paglia: "Un dovere farlo – ha sottolineato a proposito della manifestazione –, mentre in Palestina si consuma un genocidio giorno dopo giorno, nell’inerzia della comunità internazionale, che diventa complicità". Paglia ha anche ringraziato le "centinaia di donne e uomini di Global Sumud Flottilla, che hanno messo a repentaglio la loro sicurezza in nome della legalità internazionale e dell’obbligo morale che impone ad ognuno di noi di battersi per proteggere la vita di chi non ha difese".

Andrea Zanchi