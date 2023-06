Pd, i circoli della provincia "Tutto sulle nostre spalle"

di Rosalba Carbutti

I conti del Pd restano sotto la lente. Dopo la segreteria sul bilancio di martedì, la fase due è arrivata poco dopo con la riunione di tesorieri e segretari di circolo. Un incontro vivace e acceso, dove non è mancata qualche scintilla. A fronte di un percorso avviato l’anno scorso dalla segretaria provinciale del Pd Federica Mazzoni, la Federazione procede verso quella riorganizzazione dei circoli dem sul tavolo da anni. Il timore resta il ’taglio’ degli avamposti Pd, tema che, però, per ora, non è stato toccato. Il 12 giugno è attesa la Direzione Pd (dove, tra l’altro, verrà presentato ufficialmente il bilancio che è in positivo), ma già c’è stato un anticipo di confronto. Un confronto soprattutto tra i circoli di città e quelli della provincia, con questi ultimi insoddisfatti perché troppo ’spremuti’ dagli obiettivi fissati dalla Federazione. Dalle prime stime, i circoli della provincia complessivamente dovrebbero pagare cinque volte di più. Da qui, le lamentele di alcuni segretari.

Massimiliano Navacchia, segretario del Pd di Castenaso e del circolo (area Bonaccini), ammette: "C’è chi da anni paga di più, quindi è ora che oggi paghi meno. A un certo punto arriva il momento in cui qualcuno si ribella...". Una ribellione "nei contenuti, non nei toni", dice, sottolineando comunque la fiducia nel tesoriere Pd Valerio Gualandi che ha tenuto la riunione (con lui, la responsabile Organizzazione, Giulia Caciolli, mentre non era presente la segretaria Mazzoni). Resta, comunque, un punto fermo: "Si collabora, ma chi ha già dato oggi, non può dare anche nel futuro. Serve equità". Guarda il bicchiere mezzo pieno Simone Metalli, segretario del circolo Lame, dove è iscritta, tra gli altri, la stessa Mazzoni, tant’è che più che schleiniano si definisce mazzoniano: "Ci sono problemi oggettivi, ma il bilancio 2022 è stato positivo, come quello della Festa dell’Unità. Dobbiamo ricordarci che siamo nella stessa famiglia. Alcune zone, in seguito all’alluvione, come Pianoro, Monterenzio e Marzabotto, sono più in difficoltà. Credo, a questo proposito, che i gemellaggi tra circoli di provincia e città siano la scommessa vincente per una sorta di mutuo soccorso...".

Antonio Biagio Salvati, segretario del circolo Tina Anselmi di Casalecchio (area Bonaccini), la mette così: "La macchina dei circoli va riorganizzata. Gli obiettivi vanno riequilibrati. Il nostro, per il 2023, è cresciuto a 23mila euro. Noi ce la facciamo: abbiamo il centro festa, la casa dei popoli, le feste dell’Unità. E tanti volontari... Ma ci sono circoli che fanno fatica a pagare l’affitto". Ma non solo. Se al bilancio positivo giovano anche le nuove iscrizioni al Pd, Salvati mette una postilla: "Benissimo che il nuovo corso di Elly Schlein abbia portato nuova linfa. Ma mi auguro che non si tratti solo di un’adesione ideologica, ma che ci sia anche la voglia (e l’impegno) di partecipare come volontari...". Sul fronte circoli di città, dice la sua Mario Oliva, segretario della Bolognina (dove Schlein ha ripreso la tessera dem): "L’Unione Navile (che comprende cinque circoli) ha centrato l’obiettivo di autofinanziamento con 10mila euro, nel 2023 passerà a 15mila... La situazione, si sa, è critica. E molto grava sulle spalle dei circoli fuori città, ma anche noi ci diamo da fare. Con salti mortali".