Pd, il dopo primarie. Sprint sulle iscrizioni

di Rosalba Carbutti

Il primo passo di Elly Schlein segretaria è stato il via al tesseramento. Una mossa per capitalizzare le fila ai gazebo, magari di quegli elettori che non hanno la tessera Pd, e allargare la comunità dem che nella prima fase del Congresso (quella nei circoli) ha premiato Stefano Bonaccini. Il 12 marzo ci sarà l’assemblea nazionale Pd che ufficializzerà Elly segretaria, subito dopo, magari già il 13, come dice la fedelissima Chiara Gribaudo, potrebbe partire la rumba nei circoli. Michele Rossi, responsabile tesseramento della Federazione Pd di Bologna, è già pronto: "Nelle prossime settimane lanceremo una campagna di tesseramento ad hoc per coinvolgere i tanti elettori e ed elettrici che hanno partecipato alle primarie di domenica. E, come sempre, faremo open day e aperture straordinarie".

Giusto, quindi, "partire subito, ce n’è bisogno". Ma con una postilla: "Bologna manterrà il doppio canale del tesseramento cartaceo e online", dice Rossi, facendo riferimento anche alla spinta web che Elly vuole dare al partito, allargando la sua community che già conta 30mila iscritti. Bologna e l’Emilia-Romagna sono, infatti, alcuni dei pochi casi (assieme a Toscana e Lombardia) in cui, nonostante la rivoluzione digitale dell’anno scorso, le tessere sono anche cartacee.

Una deroga a cui sotto le Due Torri non si vuole rinunciare, perché l’incontro faccia a faccia resta un momento importante, magari utilizzando anche i Pos per il pagamento digitale che già i circoli hanno in dotazione. I dati del tesseramento 2022 che Roma, ieri, ha comunicato essere chiuso dando l’avvio a quello 2023, certificano oltre 8mila iscritti (dei quali circa 1.200 nuovi, poco più di mille recuperi sugli anni precedenti, mentre quasi 6mila sono rinnovi) e il ’grosso’ proviene dal cartaceo. Una ragione in più per continuare su questa strada.

Mario Oliva, segretario del circolo della Bolognina, dove Elly ha ripreso la tessera e ha lanciato la sua svolta, è contento di ripartire subito: "Sono giorni che stanno chiamando qui per iscriversi... Quello che spero vivamente, però, è che tutti coloro che si sono tesserati per votare nella prima fase Schlein, Bonaccini, Cuperlo o De Micheli tornino a prendere la tessera 2023".

Intanto continuano i rumors sulla squadra di Schlein. Nel team dei quarantenni sono molto alte le quotazioni del sindaco Matteo Lepore (unico primo cittadino delle grandi città della regione a sostenere Elly) che ieri ha fatto appello all’unità del Pd via Twitter. Per lui un posto in segreteria pare papabile, forse anche da coordinatore. Si vedrà.