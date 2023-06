Pd, il futuro parte da Bologna "Mobilitazione contro la destra"

Il Pd guarda al futuro e una nuova idea di partito partendo da Bologna. Durante un seminario al Baraccano, cui ha partecipato Gianni Cuperlo, la segretaria dem Elly Schlein ha chiamato a raccolta "tutta la comunità politica del Pd". Annunciando che domani, in direzione, lancerà una "mobilitazione forte nel Paese, sui temi della nostra agenda, per dare forza e gambe alle nostre proposte", che potrebbero rischiare "di non arrivare". Se infatti rimangono solo belle "battaglie parlamentari – avverte la Schlein –, non entreranno a far parte del senso comune del paese", di fronte a "una destra che ha un disegno preciso".

Di fronte a una Sala Biagi piena, Cuperlo ha affrontato il tema della copertura mediatica dei funerali di Silvio Berlusconi. Durissime le accuse: "Le sette reti tv generaliste italiane, con una postura leggermente diversa di La7, hanno sperimentato le prove generali di qualcosa che assomiglia abbastanza a un’informazione di regime", afferma l’ex parlamentare, membro della direzione nazionale dem. "Se questo non sorprende da parte di Mediaset, invece il nuovo corso della Rai, la tv pubblica, dovrebbe produrre qualche allarme".

Cuperlo sottolinea "il contrasto tra lo spazio dedicato alla scomparsa" di Berlusconi "e lo spazio, assolutamente ridotto, dedicato alla più grave strage del Mediterraneo di questi anni".

Sul tema, anche il sindaco Matteo Lepore ("sono stato tra i primi a dire che Berlusconi andava ricordato, e ho messo le bandiere a mezz’asta") usa parole pesanti. "Ci dobbiamo indignare per l’uso servile delle televisioni pubbliche e private dopo i funerali di Stato del presidente Berlusconi". Le "scene servili che abbiamo visto, le quali avevano il compito di raccogliere voti per Forza Italia rafforzando l’asse nella gestione del Governo da parte della premier Meloni, si ritorceranno contro chi le ha promosse".

La sinistra "non è abituata al pluralismo e alla democrazia", ribatte Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune. "Per anni la sinistra ha occupato la tv pubblica per fare propaganda a senso unico. Ora che la Rai sta tornando plurale e di tutti, la sinistra batte i pugni e piange perché ha capito che il gioco sta finendo e stanno perdendo un prezioso strumento di indottrinamento. Lepore ha deciso di unirsi al coro".