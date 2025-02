Pd, il nodo congresso. Lo stop di Gualmini:: "Meogrossi accelera?. Uscita fuori luogo"

"Non ho ben compreso l’accelerazione che il vicesegretario Matteo Meogrossi ha voluto imprimere sul congresso del Pd. E, sinceramente, ho trovato fastidiose e offensive le sue parole nei confronti della segretaria Federica Mazzoni". Parole calibrate, ma pesanti, quelle usate da Elisabetta Gualmini (nella foto), europarlamentare del Pd che, nel 2023 aveva sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie poi vinte da Elly Schlein, e che interviene sull’assise democratica bolognese.

Gualmini, nel Pd di Bologna pare si sia già aperta la fase congressuale, c’è chi auspica un’assise prima dell’estate. Lei, sa già da quale parte starà?

"Io non ho scelto chi appoggerò, e ho stima di Meogrossi, persona che lavora da tempo nel partito. Ma ho perplessità sia sui tempi sia sui contenuti della sua uscita. Proprio perché si è chiusa una fase politica, con le elezioni Comunali, Europee e Regionali, c’è tutto il tempo per discutere, confrontarsi e prendere decisioni molto delicate".

La segretaria Mazzoni punta al bis e deve affrontare diverse critiche. Ultima, la questione bilancio e la riorganizzazione dei circoli. Che idea si è fatta?

"Mettere le mani su questi temi non è semplice, ma non è il caso di avviare una guerriglia sulle eventuali candidature al congresso. Primo, perché dubito che i problemi finanziari risalgano all’ultima segreteria, ma sono pregressi; secondo, tacciare Mazzoni di essere il braccio esecutivo del sindaco Matteo Lepore è offensivo: ho apprezzato il suo operato alla guida del partito".

L’ala più critica ha messo in rilievo un’eccessiva sovrapposizione tra amministrazione e partito. Secondo lei è così?

"Il fatto che esistano legami tra amministrazione e partito non mi scandalizza, fermo restando un certo grado di autonomia. Il Pd è un partito plurale e, al suo interno, non è sorprendente che possano emergere critiche all’amministrazione. D’altro canto, il sindaco è espressione di una giunta, di una coalizione e del Pd stesso: è necessario trovare un equilibrio".

Crede che, visto le sconfitte a Castel Maggiore e Pianoro nel 2024, ci sia da riflettere sulla guida del Pd?

"Guardi: amministrative, europee e regionali hanno dato risultati molto positivi, il Pd è in ottima salute. È importante guardare alle tendenze generali e non focalizzarsi su qualche singolo episodio: è davvero ingeneroso parlare di un Pd bolognese in difficoltà. Semmai, dobbiamo lavorare di più sul versante della coalizione".

In ballo c’è anche il rinnovo delle cariche regionali. Ha già un suo candidato?

"Auspico una riconferma di Luigi Tosiani, a livello regionale".

Con il ridimensionamento dei circoli, finisce l’epoca del ’partitone’?

"Da tempo tutti i partiti politici si sono ridimensionati: sarebbe miope pensare di mantenere forme di aggregazione simili a quelle di cinquant’anni fa. In quasi tutta Europa i partiti funzionano sempre più come comitati elettorali, attivandosi solo in occasione delle scadenze di voto. Inoltre, c’è un problema drammatico di partecipazione non solo delle giovani generazioni, ma anche dei 40-50enni. Mi fa piacere vedere una classe di segretari di circolo molto attivi e generosi, ma il modello del partito di massa difficilmente tornerà".