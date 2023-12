Pd, il ritorno di Critelli. È in Direzione a Roma

Francesco Critelli torna nella Direzione nazionale del Pd. L’ex deputato e già segretario provinciale dem a Bologna è rientrato nelle surroghe ufficializzate ieri nel corso dell’assemblea nazionale dem. La sua nomina è un riconoscimento alla minoranza del Pd bolognese. "Ringrazio per la fiducia accordatami, ci aspettano mesi di opposizione al governo di destra e una campagna elettorale molto importante per le Europee e le amministrative del prossimo giugno, come ci ricorda sempre il presidente Stefano Bonaccini – spiega Critelli –. Sono contento che, grazie a questa nomina, siano stati riconosciuti, almeno a Roma, anche il ruolo e la funzione della minoranza del Pd bolognese".