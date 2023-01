Pd, la Pillati appoggia la Schlein "Saprà portare energie nuove E lavorare per un Paese più giusto"

di Luca Orsi

"Sono una donna di sinistra, nel 2007 ho scelto di non stare alla finestra e ho preso parte alla costruzione del Pd. Ora scelgo di appoggiare Elly Schlein". Marilena Pillati – già vicesindaco, dal 2020 consigliera regionale eletta con oltre 10.200 voti – si schiera nella corsa alla segreteria nazionale del Pd.

Perché questa decisione?

"Sono convinta che la Schlein saprà portare energia nuova, di esercitare una leadership plurale e condivisa. E di aiutare il Pd a parlare a chi, da troppo tempo, non si sente ascoltato, rappresentato. E sarà anche capace, insieme a tutti noi, di ridare appeal al partito nei confronti dei giovani".

Che Pd vorrebbe?

"Un Pd più coraggioso sui grandi temi: lavoro, ambiente, equità, giustizia sociale, contrasto alle diseguaglianze, attenzione ai più fragili. Sogno un partito con un coraggio che, in questi anni, è mancato. Un partito di sinistra che, su certe questioni, deve essere in prima linea".

Parla di temi che dovrebbero essere nel Dna del suo partito.

"Erano ‘parole d’ordine’ fin dalla nascita del Pd. E sono convinta che oggi di quel partito, che voleva incidere davvero nelle cose per cambiare in meglio la società, ci sia ancora più bisogno. Perché oggi quelle stesse sfide sono ancora più forti. E noi dobbiamo trovare il modo di riconnetterci con chi ha perso la fiducia, con chi non guarda più a noi perché pensa che non vogliamo fare certe battaglie. Dobbiamo fare capire che quelle battaglie sono le nostra battaglie".

Il Pd ha perso per strada compagni di viaggio e molti, moltissimi elettori. Dove avete sbagliato?

"Quindici anni fa siamo nati per dare di più a chi ha di meno, per difendere i diritti dei più deboli, dei più fragili. Nel Pd siamo in tanti ad avere questa ‘ossessione’, ma non ci siamo riusciti".

Perché?

"È mancata la nostra capacità di dire che, un passo alla volta, si può andare nella direzione di un Paese più giusto, più equo, più sostenibile. Non siamo stati credibili nel dare questo messaggio, non siamo stati convincenti. Dobbiamo rimboccarci le maniche".

Pensa che i candidati in corsa, Schlein a parte, non vogliano il Paese equo e giusto di cui lei parla?

"Per carità... Non penso certo che ci sia un solo candidato alla segreteria del Pd che non voglia questo, che punti a guidare il partito per realizzare altro. Ritengo però che, fra i quattro (oltre alla Schlein, i candidati sono Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, ndr) Elly sia la più capace di fare percepire la volontà di innovare il Pd. E di metterlo a fianco dei giovani, per costruire insieme a loro un futuro migliore".

Ci sono molte critiche per una fase costituente ritenuta addirittura inutile. Che ne pensa?

"Trovo molto positiva la discussione che si è aperta a Bologna. C’è voglia di sentirsi di nuovo parte di una comunità politica, di non sentirsi soli in questo momento molto, molto difficile".