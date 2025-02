Pd, manovre vista congresso. Ma la ricucitura è in salita

Nel Pd partono le manovre vista Congresso. In attesa di domani, quando la Direzione nazionale scioglierà la riserva sulla finestra di date (si vocifera sarà da aprile a giugno), le anime del partito sono già in movimento. Dopo il passo avanti del vicesegretario provinciale Pd Matteo Meogrossi (vicino al deputato Andrea De Maria), anche la segretaria dem Federica Mazzoni al Carlino ha fatto sapere di essere pronta al bis, con "tutta la motivazione per rilanciare il partito" e tante iniziative organizzate nelle prossime settimane. Una disponibilità che, di fatto, ha compattato la neonata ’Area progressista’ vicina a Matteo Lepore e alla segretaria Elly Schlein, che proprio in questi giorni si sta strutturando.

Il coordinatore è l’ex consigliere regionale Antonio Mumolo e presto verranno definiti i referenti delle aree tematiche più ’calde’. Mumolo conferma: "Ben venga la disponibilità a ricandidarsi della segretaria", anche se dopo l’incontro al circolo Benassi di lunedì scorso non c’è stata un’altra discussione.

Sostiene sicuramente Mazzoni, Massimo Bugani, ex M5s ed ex assessore di Lepore oggi braccio destro del presidente dell’Assemblea legislativa regionale Maurizio Fabbri, presente alla reunion del Benassi: "Lì è emersa in maniera netta la volontà di sostenere Federica Mazzoni e dare forza a Elly Schlein".

Nell’altro fronte, area De Maria e area Critelli-Aitini, però, il clima cambia. Stando a fonti ben informate, infatti, il posto prenotato da Mazzoni per rimanere al vertice del partito bolognese renderebbe più difficile una ricucitura. Al momento, quindi, la strada di una candidatura unitaria di Mazzoni pare complicata. Malumori che si allungano anche a pezzi della base vicina all’area riformista, delusa dal piano di rilancio dei circoli che porterà a sacrificare sedi storiche a causa dei debiti della Federazione.

In tutti questi distinguo interni, insomma, a oggi lo scenario sembra quello di una sfida a due tra Mazzoni e il suo vice Meogrossi. Ma si capirà meglio se lo schema cambierà nelle prossime settimane. Sono diverse, infatti, le variabili da considerare: la data del congresso, l’assise regionale dove, al momento, Luigi Tosiani (area Bonaccini) non pare avere competitor, e la posizione dell’azionista di maggioranza dell’Area progressista: Matteo Lepore.