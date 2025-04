Pd, Mazzoni dai riformisti. Ma la candidatura unitaria resta un’ipotesi in salita

Sorrisi, abbracci, strette di mano. Federica Mazzoni non è sembrata sicuramente un pesce fuor d’acqua al summit dell’area riformista piddì, ieri mattina, al Baraccano. Un gesto distensivo, quello della segretaria provinciale dem a caccia del bis, in vista di una ricucitura interna al partito con il congresso all’orizzonte, all’insegna dell’unità e del dialogo. Anche se, come anticipato ieri dal Carlino, è difficile possa bastare per fare da apripista a una convergenza unitaria sul nome da presentare in sede congressuale: per l’ala del deputato Andrea De Maria, infatti, resta forte la candidatura dell’attuale vicesegretario Matteo Meogrossi, che non è intenzionato a fare passi indietro. Difficile, così, vedere avanzare il profilo di Giorgia De Giacomi (capogruppo a Palazzo d’Accursio), che pure piace all’assessora regionale Irene Priolo.

Nomi da ‘fantapolitica’ in vista di un congresso sempre più vicino, anche se all’incontro ‘Dalla tradizione all’innovazione: Bologna e il Pd per tutte e tutti’ si è parlato soprattutto di "contenuti", con la volontà di lasciare "i nomi da parte", ricorda il capogruppo del Santo Stefano Paolo Cavalieri.

"Ho partecipato all’appuntamento apprezzando questa iniziativa dell’area riformista del Pd – sintetizza Mazzoni –. Ho ascoltato con attenzione e ringrazio per i toni e per i contenuti di riflessione e di azione di chi ha organizzato e partecipato in modo diffuso. Con questa iniziativa, si aprono giornate di partecipazione intensa per il nostro Pd di Bologna".

Mazzoni e De Maria, intanto, si rivedranno anche domani in via Andreini per parlare di Europa, pace e difesa comune. Il resto lo farà il percorso di avvicinamento al congresso. Ieri, intanto, tutti i riformisti bolognesi hanno riempito la Sala Biagi, dall’ala di De Maria all’altra del consigliere regionale Francesco Critelli e dell’ex assessore comunale Alberto Aitini: a partecipare almeno un centinaio di persone, con i più ritardatari rimasti addirittura in piedi pure di seguire il dibattito. Oltre Mazzoni, Meogrossi, De Giacomi, De Maria, Critelli e Aitini c’erano anche il deputato ed ex sindaco Virginio Merola, il segretario regionale Luigi Tosiani (verso una conferma al congresso), l’assessore comunale Simone Borsari, Davide Di Noi e altri volti noti del piddì. Un incontro, però, che non apre la strada a una "nuova fase riformista", come ribadito dagli stessi esponenti, ma resta un momento di confronto e di dialogo tra chi continua a coltivare posizioni e idee diverse in un clima di partecipazione. Giusto essere presenti tutti insieme, insomma, ma senza stravolgere le carte e i nomi – tanto discussi – sulla tavola.