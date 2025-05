Pd, Mazzoni fa un passo di lato: "Niente bis, ma non esco di scena. Lascio un partito più forte e sano"

"Ero disponibile a fare il secondo mandato, ma non sono disposta a tutto". Federica Mazzoni, segretaria provinciale Pd, annuncia la sua rinuncia al bis a pochi giorni dalla Direzione che darà il via al Congresso (mentre Luigi Tosiani annuncia che sarà il candidato unitario del Pd regionale). Non un passo indietro, però, ma un passo di lato perché "non esco di scena: continuerò a guidare il Quartiere Navile e il Pd nazionale mi ha chiesto di rimanere a occuparmi di politica anche ad altri livelli".

Si aspettava di rinunciare al mandato bis perché "divisiva"?

"Non voglio essere un problema per il partito, perché al Pd voglio bene. L’unità credo si sia vista nei fatti e nei risultati. E sono convinta di lasciare un Pd migliore di quello che ho trovato. So di aver fatto il mio dovere, assieme alla mia squadra e al gruppo dirigente. Prendo esempio da quella storiella del maestro giapponese che ha scoperto il segreto dell’invincibilità del salice che non si spezzava sotto la neve, ma si fletteva, scrollandosela di dosso. Nel momento in cui le cose appesantiscono, bisogna saper fluttuare".

Lei è stata la prima segretaria donna della Federazione: qual è il bilancio?

"Sono stati anni intensi, pieni di fatiche. Ma ho avuto anche grandissime soddisfazioni. Ripenso alle donne, alle battaglie che mi hanno consentito di rivestire questo ruolo. Auspico di aver aperto una strada e che continui questa storia collettiva al femminile".

Ha qualche rammarico?

"Sono cose che capitano in politica. Molti mi chiedono di restare e mi commuove...".

Ha ancora fiducia nella politica?

"Ci sono ostacoli, ma la politica resta bellissima. Ciò che conta è non dimenticare mai l’umanità. Il femminismo mi ha insegnato che il potere è il poter fare, poter fare bene, poter cambiare e incidere, non un attaccamento al ruolo a ogni costo o la volontà di imporsi ’senza se e senza ma’. Un altro modo di fare politica è possibile. Bisogna dare l’esempio".

Ha dovuto affrontare anche i problemi economici del Pd...

"Il commercialista mi disse subito: ’se non foste un partito vi consiglierei di chiudere’. Ora siamo più forti di prima. E ne sono orgogliosa. Lascio un Pd sano che chiude per il terzo anno consecutivo in utile e di questo ringrazio anche Aleardo Benuzzi, responsabile del piano di risanamento. Senza questo lavoro non avremmo potuto dare il via alla riorganizzazione dei circoli e al rientro dal debito con Fondazione Duemila. Una riorganizzazione portata avanti anche con l’aiuto del tesoriere nazionale Michele Fina e di Igor Taruffi".

C’è qualche errore che non rifarebbe?

"Sono stati anni in cui il Pd ha aumentato i consensi: alle Regionali, alle Europee e alle Amministrative. Anni in cui si è dato il via al cambiamento con Elly Schlein, con cui mi sento ancora più in squadra. Ciò che ho sbagliato in certi casi è essere stata troppo unitaria. A Pieve di Cento (dove la segretaria Pd Federica Orsi venne sconfitta alle elezioni dal dem Luca Borsari, ndr), avrei dovuto commissariare il partito".

Ha sentito Matteo Lepore prima di prendere la decisione di non fare il bis?

"Il dialogo con Lepore è costante e non si è mai interrotto. Con il sindaco ho sempre discusso molto".

Crede che un Congresso di scontro avrebbe potuto indebolire Lepore alle Comunali 2027?

"Il sindaco va aiutato, Bologna sta attraversando una fase non semplice...".

Come vede il futuro del Pd?

"Lunedì apriamo la fase congressuale e ci tengo a partecipare alla discussione sul Pd che verrà. In questo fine mandato mi concentrerò sulla campagna per i referendum dell’8 e 9 giugno e farò un’iniziativa su Gaza il 13 maggio con Peppe Provenzano".