Pd, Mazzoni lancia il tesseramento straordinario

Si avvicina il congresso Pd e Federica Mazzoni, segretaria provinciale in cerca del bis, carica le truppe lanciando il tesseramento straordinario. "È arrivata la tessera del 2025 e parte il nostro tesseramento – puntualizza Mazzoni (foto) –. Unità è la parola che trovate sulla tessera di quest’anno e l’unità fa la forza, per continuare a sostenere il lavoro del nuovo Partito democratico, avviato con la nostra segretaria Elly Schlein, e per contrastare e combattere questa destra e questo governo, c’è bisogno anche di voi. Non bastano i cuoricini sui social, c’è bisogno della mobilitazione di tutte e tutti. Vi aspettiamo oggi e domani, per due aperture straordinarie della Federazione in via Andreini 2. Dalle 9.30 alle 12.30 potete iscrivervi e rinnovare l’iscrizione".

"Unità", dunque, come parola chiave. Anche se le frizioni interne ai dem continuano e c’è chi ipotizza come la strada di un congresso unitario sia difficilmente percorribile. Rimangono i tentativi di ricomporre le fratture interne dopo la crisi dei circoli Pd e alcuni malumori della base. La data del Congresso non c’è: l’ipotesi più accreditata recita a cavallo tra maggio e giugno. Al momento i nomi in campo sono quello di Mazzoni (area progressista) e quello del vicesegretario provinciale Matteo Meogrossi (area riformista). Irene Priolo, assessore regionale ai Trasporti, al Carlino durante il salotto di Patrizia Finucci Gallo ha invocato anche un terzo nome, magari femminile e di area riformista, "capace di risanare la spaccatura": Giorgia De Giacomi, giovane capogruppo dem in Comune, potrebbe essere una candidata papabile, ma al momento resta solo un nome.