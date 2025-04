Pd, riformisti verso il congresso: "Più candidati? Nessun tabù"

Dazi, conflitti internazionali, ruolo dell’Ue. Poi uno sguardo alle elezioni in sei regioni e al 2027 quando si voterà per le Politiche, ma anche sotto le Torri per le Comunali. A confrontarsi martedì sera su ‘Le politiche del Pd, l’Italia e l’Europa’, di fronte a una platea di oltre un centinaio di persone alla Casa dei popoli di Casalecchio, il deputato Pd Andrea De Maria e l’eurodeputato e presidente dem Stefano Bonaccini, con il segretario dem di Casalecchio Antonio Salvati a fare gli onori di casa.

Se l’ex governatore ha ricordato la necessità di costruire un’alternativa di governo, mettendo insieme alleanze larghe e tenendo unito il Pd, il parlamentare dem ricorda il ‘modello Emilia-Romagna’, ma ammette che non è dappertutto così. Ciò detto, la certezza è che "quando il Pd è unitario, in grado di costruire una coalizione alternativa alla destra, poi gli elettori ci premiano", insiste. Un quadro, quello unitario, che però si scontra con le difficoltà locali dove al congresso provinciale dem sembrano profilarsi più candidature. In attesa di sapere la data dell’assise Pd (per ora c’è la ‘finestra’ stabilita dal Pd regionale dal 15 maggio al 15 giugno), sono iniziate le grandi manovre.

"Prima di tutto dobbiamo ragionare di quali sono i temi politici e le priorità che dobbiamo affrontare. Ci vuole un partito bolognese più radicato sul territorio, più vicino ai suoi circoli e anche più capace di sostenere le amministrazioni che governiamo, ma con la capacità anche di portare proposte e idee. Obiettivi che si possono raggiungere sia con una candidatura unitaria, ma anche con più candidature che si confrontano democraticamente. Un tema che si affronterà nei prossimi giorni", spiega De Maria. Al di là dei possibili nomi in campo, dalla segretaria Federica Mazzoni al vice Matteo Meogrossi, alla capogruppo del Pd in Comune Giorgia De Giacomi, per il deputato Pd "prima di tutto viene la politica". Se, poi, alla fine non si trova la quadra unitaria (su Mazzoni), fare un congresso tra più candidati non è la fine del mondo, perché "non si tratta di uno scontro tra persone, ma tra linee diverse". Si vedrà. Di certo, la scelta di chi guiderà il partito non sarà scollegata con le Comunali.

"Dobbiamo avere un partito forte in vista del 2027, sostenendo la candidatura di Matteo Lepore, garantendo un maggior equilibrio tra la città di Bologna e la città metropolitana. Questioni da mettere in campo non per dividerci, ma per avere un Pd più forte", dice il deputato dem. Che lancia un piccolo avvertimento per le Comunali: "Ogni elezione è a sé, non bisogna mai essere arroganti, pensando di aver già vinto. Al 2027 ci arriveremo con le carte in regola, ma il nostro partito, il Pd, dev’essere protagonista". Bonaccini annuisce e lancia la corsa al bis di Luigi Tosiani, segretario regionale dem, martedì in prima fila: "Io ho fatto il record di preferenze alle Europee, ma lui ha preso il 43% alle Regionali".

Rosalba Carbutti