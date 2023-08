Pd, sondaggi a tappeto in vista del voto

di Paolo Rosato

Per i sondaggi ormai è una giungla. E il termometro in vista delle elezioni amministrative dell’anno prossimo si sta già impennando. Dopo l’indagine su Granarolo, che il Carlino ha svelato in anteprima, continuano a spuntare sondaggi dell’agenzia Piave che testano il polso dell’elettorato in provincia. Tutti Comuni che presto andranno al voto (nel 2024), come Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro, San Lazzaro. Domande quasi identiche (alcune plasmate a piacimento dai territori), stesso schema: quali sono i problemi più pressanti, dove si deve migliorare, cosa non funziona e cosa sì, giudizi di gradimento sia sull’amministrazione locale, sia sui big nazionali. Con diverse sorprese. Dalla Federazione provinciale Pd di Bologna si fa sapere che i sondaggi non sono stati commissionati dalla segreteria stessa. Le indagini sarebbero state invece promosse dai dem locali, è plausibile che la segreteria abbia almeno indicato lo strumento utilizzabile, ovvero la piattaforma Piave e la tipologia di indagine, e che poi le singole unità dem territoriali abbiano liberamente scelto se investire sul sondaggio.

LE PERCENTUALI

Finora i Comuni noti sono sei. A Monghidoro (per tutti usato il metodo Cawi, con compilazione da un link o su un sito web), dove è sentita più la vicinanza del governo nazionale rispetto a quella del Comune (il primo è da ’1 a 4’ al 58% contro il 19%), il giudizio sull’operato è però perlopiù positivo. Altissima la "disponibilità al dialogo e alla partecipazione" (78,5%), oltre a "trasparenza e onestà" (79,1%). I cittadini sono soddisfatti anche della gestione della "sicurezza e ordine pubblico" (69,3%), mentre gli unici veri dolori arrivano dall’operato sulla "Sanità", soddisfatto "poco o per niente" il 62,9%. Più sfiducia a Monterenzio, dove il Comune, pur incassando il riconoscimento della vicinanza al pari del governo nazionale, su diverse voci ‘va sotto’. La cittadinanza per esempio non è soddisfatta della "manutenzione, della cura del territorio e del decoro" (85,7%), al pari della visione "per il futuro della città" (73,6%) e della capacità di tenere conto degli interessi di quartieri e frazioni (poco per niente soddisfatti al 70,1%). A Ozzano il 60,2% non si ritiene soddisfatto della "vita sociale", mentre è impietoso il giudizio politiche abitative e costi delle case: il 76,9% è soddisfatto poco p o per niente. Si recupera con la soddisfazione per la sanità (55,2%) mentre rimangono un problema il dinamismo e la "voglia di fare" (poco o non soddisfatto il 61,7%). A Pianoro invece preoccupano sia lo sviluppo economico (insoddisfatto il 61,3%) sia la sanità (56,4%), al pari delle politiche abitative (poco o non soddisfatto il 70%), reggono l’ambiente e la raccolta rifiuti (ok per il 56%). A San Lazzaro, infine, i giudizi per il Comune sono lusinghieri. Bene "dinamismo e voglia di fare" (72,3%), "capacità di risolvere i problemi" (65,6%) e naturalmente "asili e scuole". Dove si scivola sono anche qui le politiche abitative e i costi delle case: non soddisfatto il 63,2%.

IL GRADIMENTO

Tra le domande poste ai cittadini dei Comuni ci sono anche quelle del gradimento dei sindaci, affiancati a Stefano Bonaccini, Matteo Lepore e Giorgia Meloni. Le uniche a imporsi, tra i primi cittadini, sono due donne: Panzacchi (Monghidoro) svetta all’82,2%, Conti (San Lazzaro) al 75,8%. Primo Bonaccini a Monterenzio e Pianoro, dove con il 63% e il 65,4% precede la Meloni e i due sindaci Mantovani (30,2%) e Filippini (31,9%). Complicati invece i risultati dei sondaggi per il sindaco Matteo Lepore. Che è sempre ’costretto’ a inseguire: 42,7% a Pianoro, 37,5% a Monterenzio, 45% a San Lazzaro. E Meloni qualche volta gli è anche avanti, a Monghidoro lo stacca di 20 punti (58 a 38) e a San Lazzaro lo appaia.