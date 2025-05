Pd, stasera la Direzione. Si cerca il nome unitario

Ci siamo. Dalla Direzione di questa sera verrà fuori l’agognata data del Congresso Pd (la finestra va dal 15 maggio al 15 giugno). Un assise verso cui si continua a cercare una via unitaria, evitata l’ipotesi di un congresso di scontro grazie al "passo di lato" di Federica Mazzoni (nella foto), che non correrà per il bis da segretaria provinciale. Si va invece verso un nuovo mandato per Luigi Tosiani (area Bonaccini) come segretario regionale, seguendo uno schema che vedrebbe così un referente di area Schlein per Bologna, accontentando tutti. Per i nomi, però, è ancora presto. Lo ripetono tutti i diretti interessati anche se, in attesa di un profilo capace di ricucire, non mancano le divergenze.

Questa sera si voterà anche per il regolamento e bisognerà vedere quale modus operandi verrà scelto: c’è chi preme per una risoluzione più rapida, per un nome da trovare praticamente subito, e chi invece vorrebbe un percorso più graduale. Tradotto: appurato che non ci sarà un Mazzoni bis, bisogna comunque trovare una strada condivisa. La palla per il momento resta al sindaco Matteo Lepore e all’area Schlein, impegnati negli ultimi giorni nelle ’consultazioni’ di rito per trovare una proposta da sottoporre all’area riformista del deputato Andrea De Maria e all’ala di Francesco Critelli e Alberto Aitini. Una proposta che, stando a quanto filtra, per il momento manca ancora.

In pole position come nuovo segretario provinciale restano Marinela Pillati, sindaca di San Lazzaro, e soprattutto il segretario cittadino uscente Enrico Di Stasi: sono i nomi più papabili. In ballo anche la consigliera delegata al Welfare in Città metropolitana Sara Accorsi e l’assessore Daniele Ara. Si vedrà.

fra. mor.