Pd-Verdi, strappo da ricucire. Bonelli: "Celli come Pannella". Mazzoni: "Alleati importanti"

"Invito il sindaco Matteo Lepore a non pensare le cose che ha detto: nella nostra storia politica non siamo stati, mai e poi mai, a favore di Vladimir Putin, non scherziamo. Detto questo, credo sia giusto provare a trovare la via del dialogo per ricomporre lo strappo".

Con il premier russo ‘non c’entriamo nulla’, Europa Verde lo sta ribadendo da giorni e dopo l’uscita dalla maggioranza, in Comune, del consigliere Davide Celli è anche Angelo Bonelli, deputato romano eletto nel collegio di Imola, ha sgomberare il campo da "false" illazioni. "La storia del nostro movimento è chiara, ci siamo sempre battuti per i diritti umani e civili, ogni attacco in quel senso non ha ragione d’essere – sottolinea Bonelli –. Abbiamo duramente criticato Putin quando radeva al suolo Aleppo e Grozny, oppure quando reprimeva pensiero e manifestazione della comunità Lgbtqi+. Io stesso sono stato respinto all’aeroporto di Mosca perché andavo a sostenere quelle battaglie. Lo spirito di Celli è chiaro, è contro la censura, lo stesso avrebbe fatto Marco Pannella".

Per Bonelli, in ogni caso, "bisogna riaprire il confronto sui temi con il Pd. Abbiamo fatto una scelta chiara, quella di stare in un’alleanza a Bologna, quindi inviterei tutti quanti a cercare una via di dialogo, per ricomporre. Filiberto Zaratti e Luana Zanella, due membri della direzione nazionale di Europa Verde, si occuperanno di capire se ci sono quelle condizioni – aggiunge il deputato –, io cercherò di aiutare questo processo, sulla base degli importanti punti di contestazione da parte dei Verdi". La contrarietà al Passante del movimento ambientalista ormai è un fatto, sulle alleanze per amministrative e regionali nulla è peraltro precluso. "Quell’opera era stata decisa già prima delle elezioni, sappiamo che ci sono delle differenze tra noi il Pd, ometterlo sarebbe disonesto, dobbiamo solo capire quale strada tornare a percorrere insieme, sulla base della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale. L’obiettivo sarà trovare delle soluzioni nel merito e delle nuove proposte insieme. Anche in vista delle prossime puntate elettorali, lavorerei nella direzione del dialogo, dobbiamo costruire un percorso costruttivo, pur nelle differenze", chiosa il parlamentare.

Il Pd si era già espresso due giorni fa con il segretario cittadino Enrico Di Stasi, ieri è toccato alla segretaria provinciale dem. "Vogliamo ricucire con i Verdi – spiega Federica Mazzoni –. Il programma del mandato per Bologna è la strada per ritrovare i punti comuni. Anche perché quella che potrà essere la Bologna metropolitana del futuro, io infatti sto lavorando perché ci sia un’intesa con Europa Verde per le prossime elezioni amministrative. Il dialogo che stiamo portando avanti è importante, con risvolti positivi e priorità chiare alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale, sono anche nostri capisaldi". Insomma, si potrebbe andare verso una schiarita, anche attraverso un passaggio formale. "Il consigliere Davide Celli può votare un ordine del giorno rispetto a quello che è il bilancio di mandato, un’intesa alla quale loro hanno aderito. Speriamo di trovare le ragioni per le quali stare insieme, per un centrosinistra ampio e solido". Sulla stessa lunghezza d’onda Michele Campaniello, capogruppo del Pd in Comune. "Celli ci ha spiegato che non c’era alla votazione del bilancio per motivi di salute – spiega Campaniello –. Se intende stare nella maggioranza, può presentare un ordine del giorno per sostenere il bilancio e il Dup, può farlo tranquillamente lunedì con una trattazione d’urgenza. Sono stati loro a voler uscire, con atti inequivoci salvo prova contraria. Penso alle scuole Cavazzoni e Besta, non hanno votato atti cruciali su interventi strategici per l’edilizia scolastica, abbiamo istituti che dal punto di vista energetico sono un colabrodo, non possiamo fare altrimenti. Il Pd è un partito ambientalista, devono essere loro a dimostrare di voler stare in una maggioranza di cui condividono valori, obiettivi e finalità".

Infine le solidarietà a Celli dall’opposizione. Matteo Di Benedetto (Lega): "Da Lepore un pessimo tentativo di non dare risposte sui temi sollevati più volte dal consigliere, primo tra tutti la difesa dell’ambiente". Il gruppo di Fratelli d’Italia: "Solidarietà, Lepore despota. Anche Coalizione civica ha cambiato posizione, ora si chiama cementificazione civica".

Paolo Rosato