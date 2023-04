Pedalando sul Reno ’controcorrente’

Il tracciato esiste già, e da pochi mesi la ciclabile tra Bologna, Casalecchio, Sasso, Marzabotto e oltre, ha anche una guida dettagliata a stampa. L’ha scritta Vittorio Ramponi, guida ambientale ed escursionistica, originario di Zola ed autore de: ’La via del Reno in bicicletta: 13 itinerari per risalire il fiume da Ravenna a Pistoia’ (ed. Programma). Un percorso ‘controcorrente’ che parte dalla foce e risale fino alle sorgenti: da Comacchio a Prunetta. Circa 320 chilometri fuoristrada piuttosto impegnativi, per 2.300 metri di dislivello complessivo da farsi in 3-4 giorni secondo la guida, che si rifà al tracciato su Gps di Paolo Malini, Marco Venezia e Marcello Corazza, cui Ramponi rende omaggio con tanto di ricordo dell’escursione inaugurale del 2018. Ed è lungo questa dorsale che l’autore imposta tredici divagazioni ad anello ad esplorare le valli, la bonifica, la bassa, il Navile, la chiusa di Casalecchio, il Contrafforte pliocenico, Monte Sole, Monte Radicchio, Labante, Porretta, Pavana, la foresta del Teso e le sorgenti del Reno sul versante pistoiese.