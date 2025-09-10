Pedalate, rievocazioni e laboratori. Festa della canapa a Villa Smeraldi

Pedalate, rievocazioni storiche, laboratori per bambini e tour guidati. Sono questi gli ingredienti della Festa della canapa, domenica 14 settembre pomeriggio a Bentivoglio, a Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina, tradizionale appuntamento per far conoscere i metodi di coltivazione e lavorazione della canapa.

Sempre nel pomeriggio del 14 settembre si terrà l’evento conclusivo del progetto ’Balli al Baladùr, Domeniche danzanti all’Incanto Verde’ e sarà possibile visitare il museo.

Si parte alle ore 15.30 con ’Andar per maceri’, una pedalata alla scoperta dei maceri del territorio. Alla stessa ora si terrà ‘Per non perdere il filo della storia’: un laboratorio per bambini e bambine dagli 8 ai 10 anni. Alle 16.30 rievocazione della scavezzatura della canapa, con macchina a vapore e ’cilindro’, a cura dell’associazione Gruppo della Stadura. Inoltre dalle 15 alle 17 l’incontro danzante con la guida di Carlo Pelagalli e Mara Montanari all’Incanto Verde o, in caso di maltempo, nel salone di Villa Smeraldi.

Dalle 17 alle 18.30 ballo libero per tutti, partecipazione gratuita senza obbligo di prenotazione. In caso di maltempo il ballo libero è annullato. All’interno del parco è possibile consumare pranzo, merenda e aperitivo alla Baracchina Smeraldi, gestita dalla cooperativa sociale Anima. Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita.