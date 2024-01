Pediatria, posti esauriti tra influenza e bronchiti. E si teme un nuovo picco

Bologna, 5 gennaio 2024 – Posti esauriti nella Pediatria del Maggiore, il cui Pronto soccorso (pediatrico) ha superato i cento accessi giornalieri. I bambini sono colpiti da influenza, bronchiti, virus stagionali e, i più piccolini, da bronchioliti: 23 bimbi hanno attualmente bisogno di un supporto respiratorio di tipo avanzato, come spiega Chiara Ghizzi, direttrice del Dipartimento Materno infantile dell’Ausl Bologna.

Personale sanitario al lavoro nel reparto di Pediatria dell’ospedale Maggiore

"Nella settimana precedente e in quella del Natale abbiamo avuto oltre cento accessi al Pronto soccorso pediatrico nel giro di 24 ore – dichiara Ghizzi –. Questa settimana ci siamo assestati su circa 70 accessi giornalieri. Ma il reparto è overbooking: abbiamo 28 ricoverati, di cui 23 con supporto respiratorio avanzato. I posti letto sono 14 più quattro dedicati all’osservazione: abbiamo dovuto aggiungere lettini".

La dottoressa Ghizzi non nasconde che la situazione possa nuovamente aggravarsi: "Il nostro timore è che ci sia un secondo picco non appena le scuole riapriranno, perché la stagione dei virus non è certamente terminata". Se questa sia o meno una stagione con una circolazione virale più veloce e aggressiva, come sta accadendo negli adulti, Ghizzi riflette: "Le vaccinazioni antinfluenzali, nei bambini, sono pochissime. C’è molta reticenza da parte dei genitori. È un vecchio retaggio culturale per il quale è meglio che i bambini non vengano vaccinati, stiamo parlando in questo caso dell’influenza, prendano il virus così il sistema immunitario si rafforza. Ma il vaccino altro non è che il virus depotenziato: permette al sistema immunitario di prepararsi alla malattia senza ammalarsi. Ma non è semplice fare passare questo concetto".

La direttrice fa una considerazione sulle conseguenze dalla scarsa vaccinazione degli adulti: "A farne le spese sono i più piccoli che vengono contagiati. Però basterebbe attuare misure igieniche come avviene in ospedale e che non sono nulla di strano: al secondo starnuto un genitore dovrebbe indossare una mascherina per non contagiare il proprio bambino, lavare le mani spesso, non avere contatti con pazienti infetti e non frequentare luoghi troppo affollati perché qui la circolazione dei virus è veramente alta. Misure che dovrebbero essere adottate anche dalle mamme che allattano che sono a strettissimo contatto con i loro bambini. Noi insegniamo a indossare la mascherina e a igienizzare sempre le mani: così si salvaguarda i piccoli".

Se la Pediatria del Maggiore è a pieno carico, anche i Pronto soccorso generali dedicati agli adulti, registrano picchi di accessi: nei primi tre giorni di quest’anno al Pronto soccorso del Sant’Orsola la media è stata di 200 persone al giorno, contro i 180 registrati solitamente. Anche in questo caso influenza e polmoniti i principali responsabili. Quello del Maggiore si è mantenuto, più o meno, sulla media degli accessi giornalieri che è intorno ai 150: il primo gennaio sono stati 137, il 2 sono saliti a 161 e il 3 sono scesi leggermente, assestandosi a 143.