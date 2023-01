Pedibus a Bologna, attive 5 nuove linee: la mappa con tutti i percorsi e le fermate

A Bologna sono 26 le linee di pedibus operanti (foto d'archivio)

Bologna, 9 gennaio 2023 – Sempre più piccoli studenti scelgono di andare a scuola in un modo sostenibile. Come ? Con ‘pedibus’, vere e proprie linee di bimbi e bimbe che si spostano a piedi (o in bici) per la città grazie all’aiuto di tanti accompagnatori e volontari.

Pedibus, cinque nuove linee a Bologna alle Don Milani e Marconi

Così, dopo un test effettuato prima di Natale, partono questa settimana con la ripresa delle lezioni, cinque nuove linee nelle scuole primarie Don Milani e Marconi. Salgono così a 22 le scuole coinvolte in città, con 26 linee operanti e centinaia fra bambini e accompagnatori volontari coinvolti.

Quartiere Navile:

scuola primaria Acri

scuola primaria Federzoni

scuola primaria Grosso

scuola primaria Bottego

scuola primaria Mader

scuola primaria Marsili

scuola primaria Silvani

Quartiere Porto-Saragozza:

scuola primaria XXI Aprile

scuola primaria Armandi Avogli

scuola primaria Bombicci

Quartiere Santo Stefano:

scuola primaria Tambroni

scuola primaria Ercolani

Scuola primaria Fortuzzi

Quartiere San Donato–San Vitale:

scuola primaria Giordani

scuola primaria Chiostri

scuola primaria Gualandi

Quartiere Savena

scuola primaria Piaget

scuola primaria Costa

Borgo Panigale

scuola Sacro Cuore

Bicibus

Quartiere Savena

scuola primaria Costa

Pedibus, come funziona

Pedibus e bicibus sono costituiti da un gruppo di bambine e bambini che vanno a scuola insieme a piedi o in bicicletta, accompagnati da alcuni genitori o volontari di associazioni del territorio, che svolgono la funzione di “autisti”. Come per uno scuolabus, c’è un percorso con fermate, orari fissi e un regolamento da seguire. Ogni scuola può avere più linee di pedibus e bicibus che accompagnano gli studenti in tempo per l’inizio delle lezioni.

I percorsi si inseriscono nel progetto "Bologna si muove sostenibile", promosso dal Comune di Bologna, con la collaborazione del Centro Antartide e del professor Valter Baruzzi, un progetto di comunità rivolto alle scuole primarie, con possibilità di estensione alla scuola dell’infanzia, di cui studenti, famiglie e scuole sono protagonisti, per un cambiamento delle abitudini di mobilità, da realizzare in forme e modi che si mantengano nel tempo e per diffondere la ciclopedonalità - pedibus e, dove è possibile, anche bicibus - verso un vero e proprio cambiamento culturale.

Pedibus, la mappa delle linee a Bologna