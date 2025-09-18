Pedibus, pochi volontari: "Potete ancora aderire"

Cercasi volontari per il Pedibus di San Giovanni in Persiceto. L’appello lo lancia il sindaco in persona, Lorenzo Pellegatti, nell’ambito dell’anno scolastico appena iniziato. "Il Comune – spiega il primo cittadino – è alla ricerca di nuovi volontari del servizio Pedibus. Ovvero l’accompagnamento dei bambini a scuola in totale sicurezza. La necessità viene dal fatto che quando dei genitori non hanno più i figli in classe, purtroppo, lasciano questo impegno a titolo di volontariato. Ecco allora che occorre rinforzare il plotone di volontari che accompagnano i nostri giovani studenti a scuola".

Stiamo parlando del servizio che consente agli alunni di raggiungere la scuola a piedi, in compagnia di altri bambini, attraversando percorsi sicuri e sotto la sorveglianza di adulti. L’amministrazione comunale aveva fissato il temine del 31 agosto per la presentazione delle domande per consentire l’organizzazione dei percorsi scelti dalle famiglie in base alla disponibilità effettiva dei volontari. Ma, vista l’esigenza, sono accolte le adesioni anche dopo questa data. Le domande che perverranno oltre il termine fissato, infatti, saranno prese in considerazione solo dopo la partenza ufficiale del servizio Pedibus, compatibilmente con il numero dei posti ancora disponibili per ogni percorso.

Gli adulti che volessero proporsi come accompagnatori volontari possono farlo in qualsiasi momento utilizzando gli appositi moduli scaricabili on line dalla pagina dedicata al progetto Pedibus. I percorsi Pedibus a San Giovanni in Persiceto sono, in sostanza, un servizio di accompagnamento organizzato per gli studenti delle scuole primarie del territorio, con il coinvolgimento di genitori e volontari.

Le linee sono attive per le scuole primarie "Quaquarelli", "Romagnoli" e "Gandolfi" (a San Matteo della Decima), con punti di ritrovo, itinerari e colori specifici (rosso, bianco, blu, giallo) per ciascun percorso. I bambini vengono accompagnati da volontari e genitori lungo percorsi prestabiliti fino alla scuola. Ci sono diversi punti di incontro, indicati dalle linee di colore diverso, dove i bambini si riuniscono prima di partire. Ogni percorso segue un tragitto specifico che attraversa vie e parchi sicuri. Per informazioni aggiornate sui percorsi specifici e su come aderire al servizio, è consigliabile consultare le risorse informative del Comune di San Giovanni in Persiceto.

p. l. t.