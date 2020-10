Successo per la pedonalizzazione del centro di Loiano. "La stragrande maggioranza dei cittadini ha espresso il gradimento dell’iniziativa indicando anche, in alcuni casi, possibili azioni di miglioramento – dice soddisfatto il sindaco di Loiano Fabrizio Morganti. Le opinioni espresse verranno prese in...

Successo per la pedonalizzazione del centro di Loiano. "La stragrande maggioranza dei cittadini ha espresso il gradimento dell’iniziativa indicando anche, in alcuni casi, possibili azioni di miglioramento – dice soddisfatto il sindaco di Loiano Fabrizio Morganti. Le opinioni espresse verranno prese in considerazione, come avverrà il confronto promesso con le attività commerciali. Abbiamo tutti un unico obiettivo: promuovere, sviluppare e rendere più accogliente il nostro comune. Non abbiamo in mente di riproporre l’iniziativa nei mesi invernali, ma confrontandoci con i commercianti avremo modo di studiare nuove idee per l’estate prossima".

La pedonalizzazione, nei mesi estivi, del centro di Loiano, in particolare della principale via Roma, aveva fatto molto discutere sia i cittadini, ma soprattutto i commercianti che guardavano con sospetto la decisione dell’Amministrazione.

Così, come preannunciato dal primo cittadino è stato fatto un sondaggio tra la popolazione per avere il polso effettivo sul gradimento di questa iniziativa. I cittadini hanno votato a favore della pedonalizzazione. Hanno risposto al sondaggio 162 persone, tra cui nove commercianti, 126 residenti e 27 turisti o non residenti.

Ben 116 persone, pari al 71 per cento, hanno espresso un giudizio positivo alla chiusura del centro alle auto: quarantacinque di questi hanno anche motivato il giudizio favorevole, tredici hanno addirittura richiesto che la pedonalizzazione fosse estesa a tutto l’anno. Il 15 per cento, hanno detto sì alla chiusura parziale. Ventuno, invece, i contrari.

Zoe Pederzini