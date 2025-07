Pei, 45 anni festeggiati ‘per bene’: "Sostegno al progetto Tiroide di Ant"

La Pei (protezione elaborazioni industriali) di Giorgio Tabellini, tra i leader europei del settore con 420 dipendenti e 60 milioni di fatturato annuo, compie 45 anni. Per festeggiare ha deciso di sostenere il ’Progetto tiroide’ di Ant. Il bus della prevenzione sarà alla casa di quartiere Fondo Comini per offrire, giovedì e venerdì (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), 48 visite gratuite per la diagnosi precoce dei noduli tiroidei. La campagna è organizzata in collaborazione con le Cucine Popolari di Roberto Morgantini e con il Fondo Comini (prenotazioni al 335 7456877). Tabellini – già presidente di Cna Bologna e Industria Italia, di Aeroporto Aviazione Generale di Bologna e della Camera di Commercio di Bologna – ha voluto omaggiare "in minima parte, ma con il cuore" i territori che hanno permesso a Pei e Sper (braccio produttivo del gruppo nel Cremonese) di raggiungere i grandi obiettivi.

Tabellini, come nasce il progetto?

"È giusto che chi può si faccia carico della prevenzione. Il territorio ci ha dato molto, volevamo ricambiare con questo regalo".

Per cosa si sente più grato?

"Il dono più grande è stato trovare tante persone valide da inserire nella nostra realtà. Spesso si sente dire che i giovani non abbiano voglia di fare. Noi ne abbiamo tantissimi in azienda. Sono anche molto in gamba, nonostante gli obiettivi diversi rispetto a quelli della mia generazione".

Si ricorda quali fossero i suoi?

"Quando avevo 14 anni, il mio sogno era diventare un bravo tornitore (ride, ndr)".

Quanto ha contato l’intuizione, quanto il coraggio e quanto la fortuna?

"Tutti e tre tantissimo, soprattutto la fortuna. E aggiungerei anche: talento, innovazione e determinazione".

Le prossime sfide?

"Due in particolare: la prima è l’intelligenza artificiale. Abbiamo già creato un ufficio dedicato all’Ia: è un’opportunità straordinaria, ma anche un grande rischio. Chi, fra cinque anni, non saprà usarla o gestirla, avrà problemi seri. Noi vogliamo essere pronti. Il secondo è l’innovazione. Abbiamo oltre 70 brevetti internazionali e continuiamo a produrne. Se non innovi, muori".

Amalia Apicella