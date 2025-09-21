Pelagalli: "Così nacque il ballo a Bologna"

’Danza nobile e ballo popolare a Bologna’: nel libro che Carlo Pelagalli ha scritto per In Riga Edizioni, emerge senz’altro quella natura ballerina che il bolognese ha da sempre e che spiega il perché di una scena storicamente ricca di sale da ballo e locali, fino ad oggi. Il testo, che si basa sulle ricerche fatte da Alessandro Cervellati, che fu anche illustratore e caricatursta di Carlino Sera dagli anni Venti e che si occupò di storia del costume e delle curiosità su Bologna, verrà presentato mercoledì 24 settembre (non domani come precedentemente annunciato) alle 18 in Sala Borsa. Tra le pagine del libro ricco di fotografie e illustrazioni, si conosceranno personaggi meravigliosi – come il fioraio della Certosa – e si scopriranno i baladùr dove si ballava la Filuzzi tornata in grande auge sotto le Due Torri. Tanto che ogni giovedì si balla al Locomotiv, sala solitamente data alla musica indie.

Pelagalli, la storia del ballo a Bologna è anche la storia sociale e politica della nostra città?

"Il ballo è stato importante ovunque, ma Cervellati ha descritto il mondo del ballo a Bologna, che è importante per la città stessa. Si inizia alla fine del Settecento, quando la nostra città era sotto lo Stato della Chiesa e il ballo era considerato espressione del demonio. Non era vietato, ma c’erano talmente tanti cavilli che le famiglie senatorie che componevano il governo cittadino non avevano problemi a gestire le danze nei loro palazzi, mentre le feste popolari in città non si facevano, avvenivano solo nelle campagne. E c’è da dire che in altre regioni non era così".

Napoleone fu croce e delizia in città?

"Col suo arrivo, siamo nel 1796, il ballo viene liberalizzato. Ma a un certo punto si ballava dappertutto e gli osti, ad esempio, che vedevano la gente scatenarsi nei loro locali, non erano proprio contenti. Ecco allora che nello stesso periodo bisognò arginare il fenomeno, facendo nascere le sale da ballo. Poi Napoleone, anche per farsi celebrare, lanciò a inizio Ottocento dei veglioni aperti a tutti sia agli ex nobili sia agli ex popolani, e per di più gratuiti".

Quando nasce la prima sala?

"C’è un documento meraviglioso del 1798 della polizia Cisalpina che ho trovato in un mercato antiquario, è stato un colpo di fortuna. Dice proprio che per ovviare ai problemi di ordine pubblico è consentito ballare in quelle case particolari dove c’è una persona che si prende cura del buon comportamento dei ballerini. Sempre con Napoleone nascono le case di tolleranza".

Nel libro c’è un bell’approfondimento sulla Filuzzi.

"Già nel 1950 Cervellati fu l’unico a scrivere qualcosa sul ballo in generale e sulla Filuzzi in particolare, che stava tornando in auge perché era il divertimento più economico a disposizione nel Dopoguerra. Non riuscì a capire una possibile etimologia del ballo, ma si occupò molto dell’aspetto sociale in cui la Filuzzi nacque, facendo ricerca negli archivi del Carlino. Ci parlò anche delle numerose società di ballo della filuzzi, ovvero i baladûr dove i soci, con dieci centesimi per il deposito del cappello, potevano entrare. I ballerini erano gelosissimi e non permettevano che le loro donne venissero avvicinate dagli intrusi".

Benedetta Cucci