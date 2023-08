Pelagalli: "Dopo 30 anni è tempo di uscire dal seminterrato"

"Beh, forse quel momento è arrivato, spererei di togliere la mia collezione dal seminterrato". Di cose da raccontare ne ha molte Gianni Pelagalli, storico padre del Museo ‘Mille voci...mille suoni’, da anni raggiunto da torme di scolaresche e appassionati in via Col di Lana, non lontano dall’ospedale Maggiore. Un’ubicazione storica, appunto, ma sicuramente un po’ sacrificata per l’enorme collezione che Pelagalli ha messo insieme sia sulla figura dell’inventore della radio, sia sui suoi discepoli ed epigoni. "Sarei felicissimo di tirare fuori la collezione da quel seminterrato – racconta il collezionista e studioso –, del resto di quello si tratta. Certo, un seminterrato amatissimo dagli studenti, non è stato semplice ripartire dopo la pandemia, ma adesso le cose sono migliorate. Se ho avuto telefonate dal ministero e dal Comune per quanto riguarda la mia collezione da trasferire a Villa Aldini? C’è un’interlocuzione con il Comune aperta, ho sentito anche Lucia Borgonzoni, ma non ci sono ancora proposte ufficiali, non ho ancora visto un piano, una proposta scientifica. Appena la avrò, valuterò".

Insomma, Pelagalli è in attesa. "Sono d’accordo con le autorità, dopo 30 anni è tempo di far crescere un museo sulla comunicazione su Marconi – aggiunge –. Vediamo se dopo tutti questi anni possono fare delle proposte interessanti, alle quali sono interessato perché Bologna è nel mio cuore. Però lo ripeto, finora non mi è arrivato nulla di ufficiale, valuterò quando accadrà. Sarà fondamentale, se la collezione sarà spostata, la conservazione del suo spirito. Marconi ne è certamente il fulcro, ma con lui e dopo di lui ci sono tante appendici che sono andate ad arricchire la scintilla marconiana. C’è tanto da valorizzare, dopo 30 anni credo sia il momento giusto di uscire dal seminterrato". Nessuna valutazione finora, infine, sul valore monetario dell’archivio di Pelagalli. "Non ne abbiamo parlato".

pa. ros.