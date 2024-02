Pellegrinaggio a Lourdes. Il tour di Petroniana Viaggi

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il pellegrinaggio a Lourdes in occasione del 166esimo anniversario delle apparizioni, l’11 febbraio. Andrea Babbi, presidente di Petroniana Viaggi, ha riservato un intero aereo, organizzando un volo diretto da Bologna, che consente di raggiungere Lourdes, potendo seguire il programma delle celebrazioni della Madonna, le liturgie e le celebrazioni religiose, con la possibilità anche di portare un saluto alla Grotta di Massabielle. Il rientro è previsto per il giorno successivo. "Ogni anno Lourdes è meta incessante di circa cinque milioni di ammalati – spiega Babbi –. Lourdes è il più celebre dei luoghi mariani". Ad accompagnare il pellegrinaggio diocesano, monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale per l’amministrazione della Diocesi e il vescovo di Imola , monsignor Giovanni Mosciatti. "La possibilità di essere a Lourdes è una grande occasione di rivivere negli stessi giorni l’esperienza della giovane Bernardetta Soubirous – spiega monsignor Mosciatti –, grazie alla quale quel luogo è diventato la meta di milioni di pellegrini". "Abbiamo bisogno di speranza in questo tempo difficile – conclude monsignor Silvagni –. C’è ancora posto per tutti quelli che lo desiderano". Un’esperienza di viaggio, preghiera e servizio.

Il costo del pellegrinaggio è 690 euro. Per maggiori informazioni: www.petronianaviaggi.it. Chi fosse interessato può rivolgersi all’agenzia Petroniana Viaggi (via del Monte 3/G, Bologna), al numero

051-261.936 oppure all’email info@petronianaviaggi.it.