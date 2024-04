Pellegrini in Terra Santa. Nuovo viaggio con Zuppi

L’Arcivescovo Matteo Zuppi parteciperà al Pellegrinaggio di comunione e pace in Terra Santa dal titolo ’Pace a voi!’ che si svolgerà da giovedì 13 a domenica 16 giugno 2024. Proposto dalla Chiesa di Bologna in comunione con il Patriarcato di Gerusalemme dei latini "per farsi invocazione di pace di tutto il popolo di Dio" come affermano i promotori, parteciperà anche il Patriarca Pierbattista Pizzaballa.

Il programma, ancora in via di definizione, prevede il volo diretto da Bologna, "la visita alle comunità cristiane e la preghiera nei luoghi santi e nei villaggi, incontri con realtà israeliane e palestinesi, condivisione della sofferenza della popolazione e offerta di solidarietà, sostegno all’impegno per la pace oltre ogni appartenenza".

Fra le prime adesioni si registrano quelle di Pax Christi Italia, Piccola Famiglia dell’Annunziata, Famiglie della Visitazione, Il

Portico della Pace - Bologna, Associazione Papa Giovanni XXIII, Agesci, Movimento dei Focolari, Acli Bologna, Azione Cattolica Bologna.

"In Terra Santa – ha affermato il Cardinale Pizzaballa anche in una recente intervista al settimanale Famiglia Cristiana – abbiamo bisogno di ricostruire la fiducia e la fiducia si fa con i gesti, non solo con le parole. É tempo di mettere da parte la paura e di riprendere la via del pellegrinaggio, che è una forma concreta di aiuto a tutte le popolazioni che vivono qui".

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Petroniana Viaggi (via del Monte, 3G – Bologna) tel. 051/261036, info@petronianaviaggi.it, www.petronianaviaggi.it e alla Segreteria Generale della Curia Arcivescovile di Bologna (via Altabella, 6), tel. 051/6480711, segreteria.generale@chiesadibologna.it.

Per informazioni www.chiesadibologna.it