Pellegrini di speranza, in 2mila a Roma con il cardinale Zuppi: “Cambiamo il mondo”

Zuppi prega anche per Papa Francesco, che verrà dimesso domani dal Policlinico Gemelli di Roma: "Il Papa è il servo dei servi e nel suo servizio ci ricorda di esserlo". Un uomo di pace, che spesso interviene anche su temi attuali. Così il cardinale parla anche dello scenario europeo. "Il 6 aprile non sarò in piazza Maggiore per sopraggiunti impegni. L’Europa è importante, così come lo è rimettere la persona al centro del pensiero europeo", chiude. Arrivati alla ‘casa di Pietro’, Zuppi saluta il senatore Pier Ferdinando Casini. "Un evento che mostra la vitalità della nostra Diocesi e anche l’amore che Bologna ha per le radici cristiane", dice Casini. Il pellegrinaggio dell’arcidiocesi bolognese ha raggiunto Roma grazie alla Petroniana Viaggi.

Uno scatto con il senatore Pier Ferdinando Casini

"Un’organizzazione complessa, ma gioiosa e piena di entusiasmo", ricorda il presidente dell’agenzia Andrea Babbi. Un pellegrinaggio "è anche la metafora di una vita che guarda al futuro e ha un obiettivo da raggiungere", aggiunge il vicario don Giovanni Silvagni. Al suo fianco, il vicario della Diocesi don Stefano Ottani: "Il pellegrinaggio è ricco di esperienze di cammino. È una gioia ritrovarci". Felicità espressa anche da Raffaella, suor Mara Bosi e suo fratello don Paolo: "È bello condividere tutti insieme questo momento. Siamo sempre pellegrini su questa terra".

I fedeli non riescono a nascondere la gioia di essere parte di una giornata speciale: "Oggi compio gli anni. Non potevo festeggiarli meglio", così uno dei pellegrini bolognesi. E ancora: "Un’esperienza fantastica, siamo felici che Zuppi sia con noi". Un altro sottolinea che è stata "una giornata ricca nonostante la pioggia, abbiamo portato famiglie e bambini per far vivere loro questa esperienza". C’è chi dedica un pensiero a Papa Francesco: "Preghiamo affinché si rimetta e torni a pieno regime" e chi riflette sul senso di una giornata che non sarà dimenticata: "Da sempre siamo al servizio della Chiesa. Siamo contenti di affrontare questo viaggio insieme. Il Giubileo è un esercizio di fede, preghiamo affinché Gesù assolva i nostri peccati".