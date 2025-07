Pellicole d’autore all’Arena. Oltre 40 film da vedere

Ci sarà anche il cinema tra gli assoluti protagonisti dell’intensissima stagione cominciata all’Arena di Castel San Pietro. Il ricco tabellone del teatro all’aperto castellano si arricchirà con una rassegna cinematografica presentata in Comune, una rassegna che "costituisce un altro tassello di valorizzazione dell’Arena", ha detto la sindaca Francesca Marchetti. Il grande schermo, già proposto nelle passate aperture estive dell’Arena prima del ‘total-restyling’ completato negli ultimi mesi, quest’anno reciterà però davvero un ruolo da protagonista assoluto. Con la ‘Cinemaincentro’ di Faenza, infatti, è stato concordato un programma, al via da domenica, alle 21,15, di oltre 40 date, fino al 5 settembre, "un cartello di qualità", ha detto l’assessore alla Cultura Claudio Carboni, ricordando come dopo la riqualificazione dell’Arena ci sia già "tutto il comparto audio, il nuovo proiettore e lo schermo che scenderà andando a occupare il boccascena". Alberto Beltrami, referente di CinemainCentro, che ha ‘sponsorizzato’ un’altra qualità del teatro all’aperto castellano, dice: "Le sedute con doppio bracciolo sono rare da trovare nelle arene".

Anche per capienza, ha ammesso l’associazione faentina che opera solo ed esclusivamente in ambiziosi progetti che coinvolgono strutture, cinema o arene che insistono in centri storici di città e borghi come Ravenna, Brisighella o Imola (è loro l’appalto del Centrale), "l’Arena è quasi unica, la seconda più grande dell’Emilia-Romagna, oltre 400 posti sufficienti per poter scegliere, come abbiamo fatto, di non aprire prevendite". Il costo del biglietto è di 3,50 euro. Prevista l’anteprima nazionale di ’Leopardi & Co’ del 14 agosto. Nell’ampia rassegna saranno presenti tutti i generi, fino ai grandi nomi come Clint Eastwood, Matteo Garrone, Gabriele Salvatores ed Edward Berger, e in tre casi saranno presenti ospiti d’autore: l’8 luglio prima de ’La casa degli sguardi’ di Luca Zingaretti ci sarà il compositore Michele Braga. Il 10 luglio sarà invece protagonista ’Biasanot’ di Paolo Muran, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione, e il 25 luglio il regista Giangiacomo De Stefano racconterà come ha realizzato il film-documentario su Zucchero "Sugar" Fornaciari. Due, infine, le pellicole gratis: ’Finding Loren’ di Pam Percy e ’Io Capitano’ di Matteo Garrone.

Claudio Bolognesi