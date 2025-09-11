Dalla Perla a Yoox
Matteo Naccari
Dalla Perla a Yoox
Bologna
CronacaPelliconi in Sudafrica: "Nuovo stabilimento"
11 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Pelliconi in Sudafrica: "Nuovo stabilimento"

La società bolognese Pelliconi, ai vertici mondiali nella produzione di chiusure per bevande in metallo e plastica, aprirà uno stabilimento produttivo a Johannesburg, in Sudafrica. Il progetto, spiegano dall’azienda, è "un ulteriore passo nella strategia di espansione internazionale, volto a consolidare la presenza nei mercati emergenti e rafforzare il ruolo nella regione dell’Africa subsahariana". A contribuire al finanziamento dell’operazione il Banco Bpm: il progetto ha usufruito anche del supporto di Sace. "Con l’apertura dello stabilimento di Johannesburg, vogliamo essere ancora più vicini ai clienti africani, garantendo qualità, innovazione e sostenibilità – dice l’ad Marco Checchi (in foto) –. Non è solo una tappa della nostra espansione globale, ma un segnale concreto dell’impegno a contribuire allo sviluppo industriale del territorio". Pelliconi è la principale produttrice mondiale di tappi a corona, oltre che di chiusure in alluminio e plastica, e conta sei sedi produttive in Italia, Stati Uniti, Egitto, Cina e Canada.

© Riproduzione riservata