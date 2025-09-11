Pelliconi, stabilimento in Africa

Imprese, Pelliconi vira sull’Africa e apre un nuovo stabilimento produttivo a Johannesburg. L’azienda bolognese, storico produttore di tappi a corona e in plastica, fa un altro passo nella strategia di espansione internazionale del gruppo: l’obiettivo è di consolidare la presenza nei mercati emergenti e rafforzare il ruolo dell’azienda nella regione dell’Africa subsahariana. Banco Bpm ha contribuito al finanziamento del progetto che ha usufruito anche del supporto da parte di Sace, confermando la fiducia del sistema finanziario italiano nel percorso di crescita intrapreso da Pelliconi. "Con l’apertura del nuovo stabilimento di Johannesburg, vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti africani, garantendo qualità, innovazione e sostenibilità", spiega Marco Checchi (nella foto), ad di Pelliconi. "Questo investimento – prosegue – non è solo una tappa della nostra espansione globale, ma anche un segnale concreto del nostro impegno a contribuire allo sviluppo industriale ed economico del territorio".

Il nuovo stabilimento sarà dotato di tecnologie avanzate e rappresenterà un progetto pilota per Pelliconi nell’utilizzo in ambito produttivo di nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.