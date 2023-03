Pene ridotte per i fratelli tunisini

Sette anni e mezzo per Ala Adibi e sei anni a suo fratello Dhia. Queste le condanne decise dal tribunale di Bologna nel processo d’appello

per il tunisino di 29 anni accusato di aver sparato al marocchino ventisettenne Anas K., l’11 maggio di due anni fa in via Natali, al Pilastro, e il suo complice di 24, accusato di concorso. Gli imputati erano stati condannati entrambi a 8 anni in primo grado, ma la sentenza è stata riformata ieri in appello. Considerando però quanto già scontato con la misura cautelare e la liberazione anticipata, avranno in concreto pene rispettivamente di tre anni e mezzo e due anni.

Grande soddisfazione nelle parole dell’avvocato Bruno Salernitano, legale di entrambi i fratelli: "Al fratello di Ala sono state riconosciute le attenuanti che meritava e che restituiscono ragionevolezza alla pena inflitta. La difesa è soddisfatta". La sparatoria in cui rimase ferito il ventisettenne marocchino era stata preceduta, nel pomeriggio, da una violenta rissa legata a rivalità nella gestione delle piazze di spaccio di droga al Pilastro. Ala, poco dopo il tentato omicidio, tentò la fuga in Germania, dove rimase per dieci giorni fino all’arresto durante un blitz congiunto di polizia italiana, tedesca e Interpol.

