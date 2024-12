Penitenziaria, l’allarme: "Escalation di violenza, siamo allo stremo"

Alla Dozza, il Natale è trascorso in tranquillità, "ma i giorni precedenti hanno rappresentato un periodo particolarmente difficile e carico di tensioni". Lancia un grido d’allarme Anna Gargiulo, Fns Cisl Bologna, riguardo le condizioni del carcere: si torna a chiedere aiuto per una situazione che diventa sempre più incandescente e difficile. "Il personale di polizia penitenziaria e la direzione dell’istituto si trovano a gestire una serie di episodi di violenza sempre più frequenti e inaccettabili", dove spesso sono "protagonisti giovani detenuti con gravi problematiche di tossicodipendenza". Episodi che avvengono in un contesto già compromesso dal "sovraffollamento cronico, una piaga che continua a mettere in crisi la funzionalità dell’intero sistema". I problemi, segnalati da tempo: "La struttura ospita un numero di persone ben superiore alla propria capienza regolamentare, con effetti devastanti sia per la dignità dei detenuti che per le condizioni di lavoro del personale penitenziario" che "ormai allo stremo è costretto a turni massacranti e a operare con risorse insufficienti, in un clima di crescente abbandono da parte delle istituzioni". Il timore è che così il carcere perda "la propria funzione rieducativa". Da qui, l’appello urgente della Fns Cisl Bologna: servono interventi strutturali e immediati, come un piano straordinario per il sovraffollamento (ridurre il numero dei detenuti, trasferendo quelli in eccesso in strutture con più posti), supporto concreto al personale (tramite alleggerimento dei carichi di lavoro e strumenti adeguati per gestire le emergenze), investimenti nella salute mentale e nel trattamento delle dipendenze, rafforzando i programmi di recupero e garantendo un adeguato sostegno psicologico.