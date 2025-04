Pennac e Bartezzaghi giocano con le parole

A un certo punto Daniel Pennac racconta i suoi libri del cuore da bambino, Pinocchio, tutte le fiabe di Andersen, i Tre Moschettieri, poi va avanti e parla del mondo crudele di Pollicino dove c’è l’orco "che è proprio come Trump". Lo scrittore francese è arrivato ieri alla Bologna Children’s Bookfair per presentare con Stefano Bartezzaghi il libro a quattro mani Le parole fanno il solletico, che si chiede cosa succederebbe se i modi di dire del linguaggio figurato (buttare un occhio, avere la testa per aria, chiudere il becco ad esempio) diventassero realtà. Una bella riflessione sulle parole e il potere del linguaggio con storie surreali e divertenti, che porta però gli scrittori a una riflessione sull’importanza di leggere oggi.

E a Pennac non si può che sollecitare un pensiero sul ruolo dei maestri e professori nell’educazione dei più giovani. Dall’orco di Pollicino alle elezioni Usa è un attimo, ed ecco il papà di Malaussène, classe 1944 e in gran forma narrativa, spostarsi in un’analisi sulle elezioni americane "segno straordinario del deficit dell’istruzione negli Stati Uniti". Parla e sottolinea ogni parola Pennac: "Trump si è impossessato della lingua naturale di queste persone che sono state abbandonate e ci si è accorti che era la maggioranza del paese – spiega –. È inutile chiedersi di chi è la colpa, è semplicemente un disastro culturale che a larghissima maggioranza dà i risultati che abbiamo visto negli stati Uniti ed è la minaccia che incombe su tutti i paesi del mondo".

Il pubblico applaude forte ed è soprattutto composto da donne, come nota ancora Pennac, cui non sfugge nulla, perché, dice con ironia: "Il 98% dei lettori sono lettrici, e lo stesso fenomeno vale per l’arte, in questo momento sto scrivendo un libro sulla pittura, e il 99% di chi va nei musei sono visitatrici e quindi letteratura e pittura sono interamente femminili, volete piantarla?". Ma come nasce il libro a quattro mani? "Pennac ha composto con un’amica illustratrice francese un libro sui modi di dire legati al corpo intitolato Les mots ont des oreilles – racconta Bartezzaghi –, gioco di parole che esiste anche in italiano dove diciamo che i muri hanno orecchie e sono dialoghi che avvengono tra adulti e ragazzi su modi di dire quando vengono presi alla lettera. Un libro intraducibile che però si è pensato di proporre in una versione italiana recuperando le cose che funzionavano anche nella nostra lingua e inventandone altre: non era detto che ce l’avremmo fatta e invece…". Pennac parla del libro partendo invece da molto lontano, da quando Bartezzaghi aveva dieci anni ed era suo studente e gli disse di segnare sul taccuino tutte le frasi dette dai genitori nella lingua figurata, cosa che fece con grande attenzione. "Oggi lui è uno dei più grandi esperti della lingua italiana" afferma Pennac. I due scrittori parlano anche dell’intelligenza artificiale. Pennac non ha dubbi: "Bisogna dire la verità, io e Stefano adoriamo l’AI perché ci permetterà finalmente di riposarci un po’, siamo davvero stanchi di pensare a tutto sempre".