Pennacchi: "Il mio Will fantasy"

Ma chi è quell’inglese di nome Will e di professione guantaio che nella Padova del 1500 scende, sperduto, dal Burchiello in navigazione da Venezia? È nientemeno che lui, William Shakespeare, ancora ben lontano dai fasti teatrali e alle prese con un incarico brigoso affidatogli dalla Corona: trovare e riportare in patria un giovane connazionale. Ed eccolo lì, il povero Will nella Padova universitaria affollata da studenti ubriaconi, preti, nobili, mezzane, medici, maghi, teste calde, uomini d’arme. Lo credereste? In quella città politica, intellettuale e mondana esistono due famiglie, Capuleti e Montecchi, due ragazzi destinati ad amarsi che si chiamano Romeo e Giulietta, un frate mago detto Lorenzo, una balia che pare uscita dai racconti del Ruzante. Insomma, Andrea Pennacchi nel romanzo Se la rosa non avesse il suo nome (Marsilio), partendo dalla tragedia scespiriana Giulietta e Romeo, inventa un avventuroso fantasy storico ricco di colpi di scena ma anche un gioco letterario colto e distopico che profonde citazioni e mescola personaggi letterari. Perché, alla fine, il racconto, più che a una storia d’amore, assomiglia a un giallo di Umberto Eco o alla vicenda di un Harry Potter sprofondata nella pianura veneta. L’autore presenta il suo libro domani alle 20,30 al LabOratorio San Filippo Neri (ingresso gratuito). "Nel titolo – spiega Pennacchi – ho scelto una celebre battuta rivolta sul balcone da Giulietta a Romeo perché una parte importante in questo romanzo la gioca la magia rinascimentale che si concentra sui nomi. E’ divertente vedere come ci ha lavorato Shakespeare".

Perché ha trasportato la vicenda di Giulietta e Romeo da Verona alla sua Padova?

"Non per campanilismo, anche se questa ambientazione mi ha consentito qualche scherzo sulla città... Mi serviva narrare la storia in una università importante, costruire un racconto alternativo in un luogo dove non si sapeva nulla di Shakespeare. Anche se, in realtà, si ipotizza che il Bardo in Italia ci sia venuto davvero".

Alcuni sostengono che Shakespeare non sia mai esistito e che le sue opere siano figlie di drammaturghi diversi...

"Gli storici hanno prodotto carte private e documenti legali che comprovano la sua vita. È vero, però, che ha subito fortemente l’influenza di personalità del periodo come Marlowe o Florio. È stato un grande narratore capace di sfruttare, oltre che i testi scritti da altri, gli incontri che l’Inghilterra di quel tempo sapeva favorire. È attuale nell’elaborazione del dubbio e contemporaneo nel pensare che niente è come sembra. In passato ho tradotto le sue opere in veneto e in un monologo ho anche sostenuto che fosse delle nostre parti".

Il suo libro è definito un giallo ma in realtà ha i caratteri del romanzo d’avventura se non del ‘pastiche’ storico. Che ne pensa?

"Da lettore di gialli, ho immaginato un racconto d’indagine perché è attraverso questo meccanismo che scopri la natura umana. Ho giocato a tutto spiano con le possibilità che una storia come questa può offrire. In un certo senso il libro è anche un omaggio a Umberto Eco".

Diventerà uno spettacolo?

"Sarebbe complesso realizzarlo. Si potrebbe però creare uno storyboard avventuroso per un videogioco dove il protagonista, Shakespeare, sventa una serie di minacce".