Pennacchi: "La vita di tutti è un’Odissea"

Racconta che rileggere l’Odissea durante il primo lockdown gli tirò su il morale. "Perché quelle pagine, visto il contesto nel quale ci trovavamo – spiega Andrea Pennacchi – mi facevano sentire in connessione con gli altri e riuscivano a evidenziare le difficoltà degli essere umani". L’attore padovano ha avuto fin da ragazzo una particolare sensibilità verso il mondo dei classici. "Mi piace pensare che parla in qualche modo di noi", dice.

Non c’è da stupirsi allora se lui, affidato il personaggio di Pojana alle apparizioni televisive e all’ipotesi di un futuro film, abbia deciso in questo periodo di tuffarsi nel mondo antico. La riprova? Questo pomeriggio alle 17 è in Salaborsa per presentare, dialogando con Paolo Nori, il libro ‘Eroi’ (ed People) nel quale lui rilegge l’epica omerica, arricchendola di riflessioni e fantasie. Alle 21, invece, abbandonato l’abito dello scrittore e indossato il costume dell’attore, sale sul palco del teatro Celebrazioni (replica domenica alle 18) per presentare insieme a tre musicisti (Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro) lo spettacolo ‘Una piccola Odissea’. Un’occasione per svelare, all’interno di quella maestosa cattedrale di racconti che è il poema omerico, i ricordi di gioventù, la famiglia, la gioia e le sofferenze.

Pennacchi, aveva già realizzato dodici anni fa uno spettacolo intitolato ‘Eroi’. Perché questa insistenza sui classici?

"È da tempo che rifletto su Omero e rimugino attorno a quelle narrazioni. Mi sono scaturite una serie di considerazioni attorno agli eroi antichi che ho incontrato da ragazzo e a quelli contemporanei che incrocio ora. Non so se sia la nostra meschinità il dato che emerge con più forza da un confronto fra l’epica e la contemporaneità. A me colpisce l’umanità che racchiudono le grandi figure di un tempo".

Cosa racconta in teatro la sua ‘piccola Odissea’?

"Mi limito a spiegare il poema in maniera succinta, arricchendo però lo spettacolo con immagini legate alle cose che ho vissuto, alla mia famiglia e alla mia storia personale. È un modo per decodificare un caposaldo della letteratura, nutrendolo di vita. Attraversiamo senza bussola un tempo difficile. La letteratura antica è una mappa per capire come muoverci in una società in profonda crisi".

In questo periodo lei però non sta facendo solo teatro?

"Sto terminando in queste settimane il film di Andrea Segre ‘La grande ambizione’ dedicato alla vita di Enrico Berlinguer che nel film è interpretato da Elio Germano. Io invece sono uno dei ‘quadri’ del Pci di allora, Luciano Barca. Contemporaneamente sto scrivendo un romanzo ambientato nel tardo Rinascimento in cui immagino che Shakespeare abbia visitato in gioventù il Veneto, trovandosi ad indagare su efferati crimini. E poi, con altri amici, sto cercando di far diventare il mio Pojana protagonista di un film".

Come è nato questo fortunato personaggio?

"Non solo ascoltando la gente nei bar. L’ispirazione mi è venuta da Franco Ford, un personaggio delle ‘Allegre comari di Windsor’ appunto di Shakespeare. È stato il video di Pojana ‘Ciao terroni’ con sei milioni di visualizzazioni a farmi conquistare popolarità".

E continua ancora a usare i social?

"Twitter sì, Instagram ogni tanto. I social non sono il male assoluto, ma pongono problemi di comunicazione e radicalismo su cui bisogna riflettere".