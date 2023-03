Pennette al veleno, al via l’appello per Asoli Il suo storico avvocato rinuncia al mandato

Comincia il processo in Corte d’Assise d’appello nei confronti di Alessandro Leon Asoli, 21 anni, condannato a trenta lo scorso maggio per aver ucciso il patrigno, Loreno Grimandi, e tentato di fare lo stesso con la madre, Monica Marchioni. Nella loro casa di Ceretolo di Casalecchio, il 15 aprile 2021, i due furono avvelenati con un piatto di pennette al salmone servito per cena e "condito" con una dose letale di nitrito di sodio.

Già fissata, oltre all’udienza di oggi, anche quella per domani, che naturalmente andrà confermata in aula.

La sentenza di primo grado era stata impugnata sia dall’imputato, che si è sempre professato innocente, sia dalla pm Rossella Poggioli, che ne aveva chiesto l’ergastolo.

Nel frattempo, peraltro, l’avvocato del processo di primo grado di Leon ha rinunciato al mandato; ora, non è chiaro ci sia stato il tempo, per l’imputato, di nominarne un altro, o se gliene sarà assegnato uno d’ufficio. Presente invece come parte civile Monica Marchioni, con l’avvocato Marco Rossi, che rappresenterà anche l’anziana madre di Grimandi, Bruna Ventura, 89 anni.