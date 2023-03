Pennette al veleno Nuovo legale per Asoli Appello rinviato a lunedì

Tutto rinviato: se ne riparla lunedì. Sono stati concessi i termini a difesa al nuovo avvocato di Alessandro Leon Asoli, il ventunenne accusato di avere avvelenato con un piatto di pennette al salmone "condite" con nitrito di sodio il patrigno Loreno Grimandi, che morì tra atroci sofferenze, e la madre Monica Marchioni, che invece si salvò per un soffio.

L’avvocato Davide Bicocchi ha infatti preso il posto di Fulvio Toschi, che seguì Leon nel processo di primo grado: processo da cui il giovane uscì con trent’anni di condanna. Ieri sarebbe dovuto cominciare il processo in Corte d’assise d’appello, e un’altra udienza era già stata fissata per oggi: ma tutto è stato rinviato a lunedì mattina per permettere al nuovo legale, nominato a inizio settimana, di leggersi (in fretta) tutti gli atti della delicata vicenda.

Lunedì non mancherà in aula anche l’avvocato di parte civile Marco Rossi, per Marchioni e per la madre quasi novantenne di Grimandi, Bruna Ventura.

La tragedia avvenne il 15 aprile 2015 in un appartamento di Ceretolo, frazione di Casalecchio, all’ora di cena. Pasto in cui la portata principale erano, appunto, le pennette. Cui era stata aggiunta una dose massiccia – e certamente letale – di nitrito di sodio. Grimandi, 57 anni, morì pochi istanti dopo averle mangiate. La moglie, un anno in più, si salvò perché ne mangiò appena una forchettata, disgustata dal sapore troppo salato del piatto. Leon, che si è sempre dichiarato innocente addossando alla madre ogni colpa, a maggio è stato condannato in primo grado a 30 anni per omicidio pluriaggravato. Sentenza poi impugnata sia dall’imputato, sia dalla pm Rossella Poggioli, che davanti all’Assise presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari aveva chiesto la condanna all’ergastolo.